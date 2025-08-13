Mujer se salva de la muerte tras quedar colgada de una rueda de la fortuna | VIDEO

Una mujer, cuya identidad no ha sido revelada, quedó suspendida a unos nueve metros del suelo después de caer parcialmente de la cabina de una rueda de la fortuna. El impactante momento fue grabado por testigos y rápidamente se viralizó en Instagram, generando reacciones de asombro, temor y críticas a las medidas de seguridad en este tipo de atracciones.

Lo que debía ser una tarde de diversión en la feria de Bhatapara, en el estado indio de Chhattisgarh, terminó convirtiéndose en una escena de alto riesgo. En el videoclip de apenas unos segundos se observa el momento en que una mujer usa la fuerza para no caer.

En las imágenes se observa el momento en que una mujer se aferra a la estructura mientras la maquinaria sigue en movimiento. Cuando parece que la mujer implicada puede recuperarse, el juego mecánico toma más altura. "La fuerza en los brazos es mejor que la de todos los chicos del gimnasio juntos”, dijo uno de los usuarios de plataformas digitales.

Con instrucciones rápidas y precisas, un trabajador que manejaba la rueda de la fortuna en aquel momento logró que la mujer saltara a una cabina inferior, poniéndola a salvo. El rescate fue recibido con aplausos por parte del público, que lo calificó de “valiente” y “salvador”.

Usuarios en plataformas como Twitter y Facebook han señalado que una caída desde la altura del juego mecánico podría provocar una lesión grave y hasta la muerte. Por otro lado, el contenido audiovisual ha provocado una serie de dudas sobre las medidas de seguridad en los juegos mecánicos.