Muere motociclista tras caer bajo las llantas de un tráiler cuando intentaba rebasarlo | VIDEO

Un fatal accidente ocurrió la mañana del miércoles 12 de agosto de 2025, alrededor de las 6:21 de la mañana cuando un motociclista de 44 años perdió la vida tras ser aplastado por las llantas de un tráiler.

Las imágenes del suceso, captadas por las cámaras de seguridad de un negocio de venta de comida ubicado a un costado de la carretera, muestran el dramático momento del percance. El incidente, según los reportes, ocurrió en la ciudad de Escuintla, Guatemala, en una carretera que lleva hacia el municipio de La Gomera.

El motociclista, a bordo de una motocicleta de color rojo, intentó rebasar al pesado vehículo de carga por el lado izquierdo. Por razones aún desconocidas, derrapó y cayó al suelo, quedando bajo las llantas del tráiler, que le pasaron por encima causándole la muerte instantánea.

Las personas presentes en el puesto de comida reaccionaron con horror, llevándose las manos a la cabeza al presenciar el trágico incidente.

Inmediatamente después el accidente, el conductor del tráiler detuvo la marcha e incluso retrocedió unos centímetros en un intento por liberar al motociclista, pero ya no había nada que hacer. Según reportes preliminares compartidos en redes sociales, el conductor del vehículo pesado podría enfrentar un proceso legal por homicidio culposo.

Accidentes de motocicletas, en niveles alarmantes en Guatemala

En Guatemala hay casi 3 muertes diarias de motociclistas. Foto: Ilustrativa Cuartoscuro

En Guatemala, al igual que en gran parte de América Latina, los accidentes de motocicleta se han vuelto alarmantemente comunes y representan un problema significativo para la seguridad vial y el sistema de salud pública.

Según el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), entre el 1 de enero y el 19 de marzo de 2025, se registraron 1,760 accidentes de tránsito a nivel nacional, de los cuales 1,378 involucraron motocicletas, lo que representa aproximadamente el 78% del total.

En este período, se reportaron 278 fallecidos y 867 lesionados en accidentes de motocicleta. Esto equivale a un promedio de 17.44 accidentes diarios relacionados con motocicletas a nivel nacional.

Cifras similares ofrece el Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito que reportó que, entre el 1 de enero y el 10 de marzo de 2025, 239 personas fallecieron en accidentes de motocicleta, lo que resulta en un promedio de 3 muertes diarias. Además, se registraron 699 lesionados, aproximadamente 10 por día.