Muere “La Barbie Narco” en trágico accidente automovilístico, así fue su vida de lujos, crimen y glamour

La narcotraficante chilena, Karen Soto, quién es mejor conocida como “La Barbie Narco”, falleció la mañana del martes 12 de agosto en un aparatoso accidente automovilístico, en el cual, también perdieron la vida sus dos hijos y quedaron lesionados los dos tripulantes de la otra unidad involucrada en el percance vehicular, por lo que la noticia ha provocado todo tipo de reacciones en plataformas digitales, donde cientos de internautas se han mostrado interesados en saber cómo era la vida de la glamorosa criminal.

De acuerdo con la información difundida por la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros de Chile, el accidente en el que falleció “La Barbie Narco”, ocurrió alrededor de las 10:00 horas del martes 12 de agosto en la Ruta V-200, la cual, conecta la ciudad de Frutillar con Tegualda en la Región de Los Lagos en la zona sur del territorio chileno y hasta donde se sabe dos unidades se vieron involucradas en un aparatoso choque frontal.

"La Barbie Narco" presumía en redes sus lujos y excentricidades de forma recurrente. Foto: IG: Karen Soto

Las autoridades chilenas informaron que, en una de las unidades viajaba Karen Alejandra Soto Mancilla “La Barbie Narco” de 41 años, quien perdió la vida de forma inmediata, así como sus hijos, Bayron Marías Arcos Soto (18 años) y Ramce Reinar Mancilla Soto (4 años), quienes fueron trasladados un hospital de Puerto Montt, sin embargo, debido a que las lesiones que sufrieron fueron de alta gravedad horas más tarde fallecieron, asimismo, se reportó que las dos personas que viajaban en la segunda unidad involucrada también fueron hospitalizados y se reportan graves.

Hasta el momento, se desconoce con exactitud cómo es que se originó el fatal choque frontal, sin embargo, por instrucción del Ministerio Público, personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), de Carabineros de Chile ya se encuentra realizando las diligencias correspondientes para establecer la dinámica y causa basal del fatal siniestro vial para así poder deslindar responsabilidades.

"La Barbie Narco" y sus dos hijos perdieron la vida como consecuencia de un aparatoso choque frontal. Foto: FB: Clubdecima

¿Quién era “La Barbie Narco” de Chile?

“La Barbie Narco”, cuyo nombre real era Karen Alejandra Soto Mancilla, era una conocida narcotraficante de cocaína que operaba en la ciudad de Frutillar, Chile se sabe que encabezaba dicha red de distribución junto a su esposo, Héctor Mancilla. La mujer de 41 años se ganó su apodo debido a que en redes sociales constantemente presumía su afición por la icónica muñeca de Mattel, además, también exhibía los lujos y excentricidades de su vida cotidiana como su icónico carro Peugeot 208 Cabriolet que mandó a pintar en tono rosa.

"La Barbie Narco" fue detenida en 2023 gracias a su icónico auto rosado. Foto: IG: Karen Soto

Karen Soto estuvo detenida en 2023 y se sabe que la policía chilena logró seguirle la pista gracias a su carro rosado, el cual, era fácilmente identificable, en aquella ocasión, “La Barbie Narco” fue detenida en posesión de 28 kilos de cocaína y 9 millones de pesos chilenos en efectivo, además, se allanó una propiedad en la que se hallaron 5 autos de lujo y al menos 3 armas de fuego, sin embargo, tiempo después recuperó su libertad.

Cabe mencionar que, tras la detención de “La Barbie Narco” en 2023, la policía chilena hizo público el audio de una llamada de Karen Soto en la que reconoció que se dedicaba al narcotráfico y aseguró que se arriesgaba todos los días con el único objetivo de brindarle a sus hijos todas las comodidades posibles.