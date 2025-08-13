“¡Mató a la niña!”, así fue el momento exacto en el que Silvana Torres asesinó a su hija de 2 años

Una vecina y amiga de Silvana Torres ofreció una entrevista en la que reveló distintos aspectos de la vida familiar y personal de la joven de 19 años de edad que asesinó a cuchilladas a su hija de tan solo 2 años de edad, además, también reveló cómo es que ocurrió el aterrador crimen que conmocionó a toda la sociedad colombiana.

Magola Valencia, es el nombre de la amiga y vecina de Silvana Torres que fue entrevistada en el podcast llamado "Más Allá del Silencio", espacio en el que señaló que la joven que cometió filicidio siempre fue una niña educada, respetuosa y enfocada en sus estudios pues su sueño era convertirse en enfermera, por lo que no se explica cómo es que fue capaz de quitarle la vida a la pequeña Antonella, quien se encontraba a pocas semanas de celebrar su cumpleaños número 3.

Silvana Torres asesinó a su hija a cuchilladas. Foto: FB: Silvana Torres

La vecina de Silvana Torres señaló que la joven se embarazó a los 16 años y que tuvo a Antonella a los 17, sin embargo, señaló que nunca vivió con el padre de la menor, al cual, señaló de no cumplir con su obligación de padre totalmente pues aunque se encargaba de cubrir las necesidades económicas de la pequeña, nunca se mostró interesado en compartir tiempo de calidad, además, también aseguró que el crimen de la niña fue algo espontáneo y no una especie de venganza como lo planteó el ex de Silvana en distintas entrevistas.

Así fue el momento exacto en el que Silvana Torres asesinó a su hija

De acuerdo con el testimonio de Magola Valencia, la mañana del sábado 26 de julio, Silvana Torres bañó y arregló a la pequeña Antonella, quien siempre lucía impecable y después del desayuno la madre de la joven, la señora Doris, fue visitar a su hija María Eugenia, quien vive frente a su apartamento, lo cual, fue aprovechado por la joven de 19 años de edad, quien antes de cometer el crimen, se aseguró de cerrar con llave la puerta, posteriormente fue a la cocina, tomó un cuchillo y atacó a su hija cortándole el cuello, posteriormente intentó quitarse la vida de la misma forma, pero falló y solo quedó mal herida.

Tras los gritos de su nieta, la señora Doris salió de inmediato al pasillo para entrar a su casa y al darse cuenta de lo que había pasado gritó “¡Mató a la niña, mató a la niña!”, lo cual, alertó a otros vecinos, quienes forzaron la puerta para entrar al apartamento y una vez que lo consiguieron solicitaron la presencia de los equipos de emergencia pues ambas todavía tenían signos vitales.

La señora Magola Valencia recordó que Antonella fue la primera en ser trasladada al hospital en el que falleció minutos más tarde, recordó que la pequeña parecía “muñeca de trapo” pues sus signos vitales eran muy débiles y su cuerpo se movía bruscamente cuando un paramédico la llevaba en brazos hasta una ambulancia, por otra parte, señaló que cuando los equipos de emergencia sacaron a Silvana Torres de su apartamento fue agredida por vecinos, por lo que tuvo que fingir estar inconsciente, además, señaló que la intervención de la policía fue clave para evitar su linchamiento.

Silvana Torres declaró no recordar nada del momento en el que atacó a su hija. Foto: FB: Silvana Torres

Tras su recuperación, Silvana Torres declaró haber asesinado a su hija en un brote de ira, sin embargo, mencionó que no recuerda nada del oscuro episodio y aunque su defensa legal buscaba que la declararán inimputable, la joven de 19 años de edad ya fue procesada por el delito de homicidio agravado, por lo que ahora solo espera a ser juzgada y se informó que, en caso de ser encontrada culpable podría pasar de entre 30 a 50 años en prisión.