“Los amo a todos”, José dejó una carta de despedida antes de asesinar a sus hijos y quitarse la vida, esto decía

José Ricardo Ferreyra es el nombre del sujeto de 48 años de edad que el pasado fin de semana acabó con la vida de sus dos hijos a machetazos e hirió de gravedad a su esposa embarazada, así como a su cuñado para finalmente quitarse la vida, por lo que, como era de esperarse, este caso ocurrido en la provincia de Misiones, Argentina ya le está dado la vuelta al mundo y en medio de las investigaciones un vecino que estuvo en la escena del crimen declaró que el agresor dejó una carta de despedida y hasta reveló parte de su contenido.

Este desafortunado caso de homicidio-suicidio ocurrió el pasado sábado 9 de agosto en una casa ubicada en la calle Cedro del barrio San Lorenzo de Posadas en la provincia de Misiones, Argentina, sin embargo, fue hasta la mañana del lunes 11 cuando vecinos, familiares de los Ferreyra Vieira y elementos de la policía realizaron el macabro hallazgo de los tres cuerpos y de las dos personas gravemente lesionadas.

La escena del crimen fue descubierta la mañana del lunes 11 de agosto. Foto: Misiones Online

De acuerdo con las primeras investigaciones, antes de colgarse de una viga con una soga para quitarse la vida, José Ricardo le cortó el cuello con un machete a su hija Evelyn de 13 años, así como a su hijo Mariano de 21, quien tenía una discapacidad motriz, además, también atacó a su esposa embarazada, Paola Vieira, quién fue hallada con múltiples heridas y golpes, también resultó herido el cuñado del agresor, cuya identidad no ha sido revelada, pero se sabe que estaba en estado de postración a raíz de una enfermedad, ambos presentaban signos vitales, por lo que fueron trasladados a un hospital donde siguen luchando por sobrevivir.

Según las declaraciones de familiares directos del matrimonio Ferreyra Vieira, Paola le avisó a José que quería separarse debido a que era sumamente posesivo, incluso, se detalló que no le permitía reunirse con sus padres y hermanos, no obstante, el sujeto no habría tomado de la mejor forma la noticia y asesinar a su familia habría sido su reacción, sin embargo, las autoridades argentinas siguen realizando investigaciones para poder determinar con exactitud lo sucedido.

La esposa del agresor y su cuñado siguen luchando por sobrevivir en un hospital. Foto: Misiones Online

José dejó una carta de despedida, pidió perdón por los crímenes

Pedro Telmo Cuella, vecino y amigo de la familia Ferreyra Vieira, declaró para el portal Misiones Online que la policía le pidió permiso para ingresar por su domicilio a la vivienda donde ocurrió el crimen, señaló que él mismo fue testigo de la apertura de la casa y describió cómo fueron hallados los cuerpos de José y de sus hijos, además, detalló que pensaron que Paola y su hermano también habían perdido la vida, pero en cuento descubrieron que estaban con vida solicitaron la presencia de equipos de emergencia para trasladarlos a un hospital.

Visiblemente afectado, Pedro Telmo señaló que en la escena del crimen se halló una carta de despedida escrita por José Ricardo, en la cual, se podía leer la frase “Los amo a todos, pero perdónenme”, sin embargo, ya no pudo saber si había más texto, pero se mostró indignado pues aseguró que, si realmente hubiera amado a su familia el sujeto de 48 años, a quien incluso consideraba un amigo, no hubiera agredido a su familia.

Pedro Telmo Cuella, vecino de la familia atacada en el barrio San Lorenzo, contu00f3 cu00f3mo fue el ingreso de la Policu00eda a... Posted by misionesonline.net on Monday, August 11, 2025

Como se dijo antes, las investigaciones en torno a este caso siguen en curso y se espera que las declaraciones de los sobrevivientes sean cruciales para esclarecer lo sucedido, en la última actualización del estado de la salud de los hermanos Vieira se supo que Paola se encuentra siendo atendida en el área de terapia intensiva y se reportó que se encuentra en shock, además, todavía no sabe de la muerte de su esposo e hijos, mientras que su consanguíneo también es reportado grave.