Lluvias históricas rebasan infraestructura en Edomex y afectan Ecatepec, Neza y Naucalpan, alerta CAEM

Beatriz García Villegas, vocal ejecutiva de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), informó que las principales afectaciones por estas intensas lluvias que han azotado el Valle de México se registran en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl y en algunos puntos de Naucalpan, debido que esta lloviendo como hace 40 años no sucedía en esta zona.

“No llovía con precipitaciones pluviales arriba de 50 mm, lo cual provoca un caos y lo hemos visto, que el mejor sistema de drenaje de este país ha sido rebasado también. Entonces, estas lluvias extraordinarias puntuales nos meten principalmente al Valle de México en una situación en donde la infraestructura puede quedar rebasada”, declaró Beatriz García Villegas en entrevista para el programa de “Horizonte H con Héctor Jiménez Landín”, de El Heraldo Televisión, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

La vocal ejecutiva de la CAEM informó que como cada año esta Comisión echa a andar el operativo del Grupo Tláloc con casi 500 elementos en sus 29 estaciones instaladas en todo el Estado de México para el apoyo a los organismos operadores y dar atención a la ciudadanía.

Así es como ahorita hemos estado apoyando a varias colonias que se han visto afectadas principalmente del municipio de Neza, estamos en la zona que colinda con el municipio de Ecatepec, que son estos los dos municipios que tenemos registrados como afectados”, dijo la funcionaria estatal.

Beatriz García Villegas lamentó que muchas ocasiones no se contempla dentro de los planes de desarrollo lo que no se ve, y esto es justo lo que hoy se está necesitando urgentemente que se le haga mantenimiento y rectificaciones.