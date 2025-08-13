Hombre admite asesinar a profesora cuyo cadáver fue hallado en contenedor de basura

Un hombre admitió haber asesinado a una profesora cuyo cadáver fue encontrado dentro de un contenedor de basura, causando conmoción, en Australia, ya que tuvo que pasar cerca de un año para que pudiera aceptar que fue el perpetrador de la muerte del profesor.

El sujeto identificado como Stephen Fleming se declaró culpable de homicidio involuntario el jueves pasado, pues se presentó ante la Corte Suprema de Justicia después de haber sido acusado originalmente del asesinato de Anette Brennan, quien era profesora de inglés en una universidad.

Por ello, los trabajadores de una vertedera encontraron el cuerpo de la maestra, mientras trasladaban desechos verdes en una instalación en Epping, Australia, el pasado 3 de julio, según lo que se comentó en el tribunal de la Corte Suprema de Justicia, luego de que Fleming afrontó su audiencia.

¿Qué pasó con el asesino de Anette Brennan?

En la audiencia no se detalló la manera en la que Fleming asesinó a la maestra de 67 años, pero el juez Christopher Beale decidió dar una orden de prisión preventiva para el sujeto que asesinó a Anette antes de que vuelva a declarar en una audiencia en el próximo mes de septiembre.

Fleming, solo hablo para declararse formalmente culpable, pero cabe destacar que se declaró inocente de asesinato en enero de este año y fue enviado a juicio, mientras que un grupo de investigadores recabaron información de los restos de la maestra tras ser recogidos en un contenedor de basura afuera de su casa.

Fue entonces cuando la policía dijo que el personal de las instalaciones hizo el descubrimiento del cuerpo el pasado 3 de julio, arrestando a Fleming una semana después, la maestra Anette enseñaba inglés y era tutora de inmigrantes que residen en el país por lo que se había mudado a la calle recientemente.

Los alumnos y exalumnos de Anette se devastaron al conocer la noticia de la muerte de la maestra, que la querían demasiado, siendo recordada como una mujer hermosa, cariñosa y amable, afirmando que nadie debería de ser tratado así, aunque tampoco se relato si la mujer tenía familia o una pareja.