Futbolista cae a zanja de 3 metros de profundidad tras celebrar un gol en pleno partido | VIDEO

En redes sociales se ha viralizado un famoso video en el que se ve como un futbolista celebra un gol y por el calor de la emoción, decide correr rumbo a las tribunas para poder festejar con ellos, pero lamentablemente cae dentro de una zanja con una profundidad peligrosa, preocupando a todos en el estadio.

Todo sucedió cuando Mierza Firtajullah, delantero sub-17 de Indonesia, cayó en la franja de seguridad de 3m de profundidad al celebrar un gol cuando estaba jugando contra la selección de Tayikistán en el Piala Kemerdekaan 2025, el video ha recorrido las redes sociales rápidamente.

Según fuentes locales, el jugador resultó ileso y en el video se pudo observar cómo es que el jugador se salvó debido a que la zanja no estaba en un nivel tan alto, asustando a los asistentes luego del gol que cayó al minuto 34 del partido, y terminó en el terrible accidente viral.

uD83EuDD45Delantero sub-17 de Indonesia, Mierza Firjatullah, cayó en franja de seguridad de 3 m de profundidad al celebrar un gol ? vs TayikistánuD83CuDDF9uD83CuDDEF en el Piala Kemerdekaan 2025uD83CuDFC5

??Resultó ileso: pudo incorporarse por si mismo salvó algunos pequeños golpes#Indonesia #viral #Futbol pic.twitter.com/euT4Y3rBbx — Sonar 360 (@Sonar360) August 14, 2025

¿Qué pasó con Mierza Firtajullah, jugador que cayó de una zanja?

En el video que se ha vuelto coral en redes sociales, se puede observar como Mierza Firtajullah, jugador sub-17 de Indonesia, festeja un gol increíble en pleno partido contra Tayikistán, junto a sus compañero Zahaby Gholy y Eizar Jacob, quienes además estaban confundidos por lo sucedido.

Por su parte, el entrenador de la selección sub-17 confirmó que el jugador estaba estable y no le pasó nada mayor a lo visto en el famoso material de video, pues los aficionados comenzaron a preocupar por la brutalidad de las imágenes, por ello el jugador fue sustituido al medio tiempo.

Por el partido, el accidente del jugador fue lo más llamativo, pues Indonesia y Tayikistán empataron 2-2 en el marcado final, por lo que la Copa de la Independencia o en este caso el Piala Kemerdekaan sigue en juego para definir quienes son las mejores selecciones de su confederación.