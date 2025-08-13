Estudiante es herida en el rostro con unas tijeras durante una pelea con su compañera de clases | IMÁGENES FUERTES

Una estudiante, de 17 años de edad, resultó herida en el rostro al recibir varios cortes con unas tijeras durante una pelea con una compañera de clases, de 18 años, dentro de un salón. La agresión quedó grabada en video, el cual fue tomado con el celular de otro alumno y las imágenes rápidamente se hicieron virales al ser publicada en redes sociales.

La pelea ocurrió el pasado jueves 7 de agosto de 2025 en la Escuela Estatal José Chediak en Sao Paulo y el video registró el momento en que las jóvenes están tiradas en piso jalándose el cabello a y golpeándose brutalmente en el rostro ante la mirada de sus compañeros, que no hacen nada para detener la violenta pelea.

Segundos después, la estudiante que está siendo sometida por su compañera toma unas tijeras que se encontraban cerca de ella y comienza a agredirla en el rostro con el arma punzocortante, a pesar de ellos, ambas estudiantes siguen peleando hasta que llega una maestra y las intenta separar, sin éxito, incluso se nota que es lesionada.

La maestra llega para intentar separarlas, pero no lo logra. Créditos: @CronicaPolicial.

Agresora fue llevada al Ministerio Público y liberada más tarde

En ese momento, varios estudiantes se acercaron para intentar detener la pelea. Los golpes cesaron brevemente, pero fue entonces cuando la joven herida, con cortes en el rostro y la cabeza causados por las tijeras, comenzó a sangrar de forma abundante. A pesar de la gravedad de sus heridas, no se detuvo y continuó enfrentándose a su agresora. El video se corta y no se muestra como terminó la pelea.

De acuerdo con medios locales, tras la pelea entre las estudiantes la Policía Militar acudió al plantel, debido a que las autoridades educativas reportaron el conflicto. Se informó que los elementos de seguridad encontraron a la víctima en el baño, intentando curarse las heridas del rostro por lo que fue trasladada a un hospital donde recibió atención especializada y horas después la dieron de alta en la madrugada.

La estudiante, de 17 años muestra las heridas en el rostro a su compañero. Créditos: @CronicaPolicial.

Mientras que la agresora, de 18 años, fue llevada al ministerio público para que rindiera su declaración, donde aseguró que la pelea comenzó luego de que su compañera empujara una mesa contra ella. Tras tomar su versión para iniciar las investigaciones, la agresora quedó en libertad, aunque sigue abierto el caso.

Además, las autoridades educativas informaron que ambas estudiantes ya tenían antecedentes de agresiones mutuas.