Empresario golpea brutalmente a su pareja; le dio puñetazos, mordidas y patadas en un elevador: IMÁGENES IMPACTANTES

Un brutal intento de feminicidio quedó registrado por las cámaras de vigilancia de un edificio y de un elevador en Brasil, el agresor es un empresario de 55 años quien tundió a puñetazos, patadas, codazos y mordidas a su esposa en un ascensor el pasado 1 de agosto.

En el video tomado por las cámaras de videovigilancia del edificio donde radica el matrimonio se ve como la mujer aparece tranquilamente caminando del estacionamiento al elevador, pero cuando se abre la puerta de este baja su esposo y le voltea un puñetazo y le comienza a reclamar, ahí se cortan las cámaras.

Después se observa otra toma de adentro del ascensor y se ve como el sujeto identificado como Cléber Lúcio Borges la agrede a puño cerrado en la cara mientras ella intenta detener la agresión con el mano y el brazo y su pareja hasta intenta morderla.

Después se aprecia como la mujer se habría desvanecido e incluso después ella se levantaría y él la empujaría con el cuerpo de espaldas y le daría de codazos, aprovechando que la fémina se encuentra cansada, el video fue compartido por la cuenta de X @CronicaPolicial y dura 35 segundos de duración.

Por esta agresión, la víctima llevaría cinco días hospitalizada en terapia intensiva y el sujeto se encuentra detenido, de acuerdo al medio El Trece TV, la discusión habría comenzado por quién manejaría el automóvil, además, la fémina relataría que no es la primera vez que sufriría violencia a manos de su pareja.

Cléber tiene un amplio historial delictivo donde se le señala por posesión de armas y violencia doméstica, entre otros delitos.