Elefante persigue y aplasta a turista que intentaba tomarse una 'selfie' con el | VIDEO

Un viaje de safari terminó en tragedia por un inconveniente con los animales, luego de que un turista que estaba al sur de la India intentó acercarse de más a un elefante para tomarse una "selfie" y por la proximidad el animal reaccionó y comenzó a perseguirlo hasta aplastarlo.

Los hechos fueron captados por turistas que estaban en el sitio abordo de sus automóviles quienes se sorprendieron por el movimiento del paquidermo que corría detrás de esta persona, presuntamente el estaba en un recorrido que guiaba al templo del Sur de la India y el contacto con los animales era parte del paquete.

Medios locales reportaron la situación y detallaron que esto ocurrió al momento en que el elefante salió de la carretera por unas zanahorias que se habían caído en el camino cuando uno de los turistas identificado como R. Basavaraju bajó de su automóvil para apreciarlo y tomar una fotografía, en ese momento la situación se torno tensa cuando el animal se sintió en peligro.

Captan en VIDEO elefante aplastando a un turista que se acercó por una selfie

uD83CuDDEEuD83CuDDF3 | Un turista intentó huir de un elefante enfurecido, pero tropezó y fue pisoteado por el animal en la Reserva de Tigres de Bandipur. pic.twitter.com/7piU2gkAm1 — Actualidad Viral (@ActualidaViral) August 12, 2025

La primera reacción del paquidermo fue violenta, tras sentir a la persona cerca de su cuerpo comenzó a la defensiva y comenzó a perseguirlo, el hecho captado en el video de celular graba cuando el hombre se intenta alejar con velocidad y el elefante le persigue.

El animal de gran magnitud llegó hasta la carretera y ahí lo aplastó pasando por encima del hombre cuando tropezó y cayo al suelo, en repetidas ocasiones le paso encima y el sujeto quedó sin ropa interior y pantalones.

El hombre sobrevivió de milagro tras ser trasladado de emergencia al hospital con lesiones leves, después del incidente recibió una multa de 285 dólares por invadir y provocar a la fauna silvestre.

.