El llanto de un bebé ocasiona PELEA entre pasajeros de un avión; así fue el tenso momento en el que intervino la policía

Un vuelo de Ryanair se vio interrumpido en pleno aterrizaje a causa del llanto de un bebé, pues las quejas del menor hasta ahora desconocidas, ocasionaron una fuerte pelea entre los pasajeros, quienes reaccionaron entre gritos, por lo que la policía tuvo que intervenir.

"La tripulación de este vuelo de Londres Stansted a Lisboa (12 de agosto) pidió asistencia policial después de que dos pasajeros se comportaran de manera disruptiva a bordo", dijo un portavoz de Ryanair a The Sun.

De acuerdo con los reportes locales, el incidente ocurrió cerca de las 19:00 horas en un avión que viajaba de Londres Standted a Lisboa y justo en el momento del aterrizaje se desató el caos por una fuerte discusión entre dos pasajeros que se alteraron aparentemente por el llanto de un bebé que estaba abordo; se desconoce si fueron detenidos por la policía local.

Aunque hasta ahora no se tienen demasiados detalles del vuelo, The Daily Mail reveló que el incidente habría ocurrido en el vuelo FR1882 y que el ambiente empeoró justo cuando el avión británico aterrizó en Lisboa, justo en la puerta de embarque.

Una madre consoló a su hijo por el altercado. (Foto: SIC TV)

Sin embargo, el altercado que protagonizaron algunas de las personas del vuelo causó pánico entre otros niños, quienes reaccionaron con gritos de desesperación y llanto; mientras otros pasajeros trataban de controlar la situación y finalmente poder descender de la unidad.

De hecho, en el video viral se escucha a una madre consolando a su hijo, que llora desesperadamente, pues la situación no solo implicó a los involucrados, sino también al resto de pasajeros, quienes se vieron obligados a permanecer dentro del avión.

"Está bien, ya casi nos vamos", con el fin de tratar de detener su llanto de pánico.

Entre los pocos detalles que se tienen hasta el momento sobre este altercado hay que mencionar que pasajeros aseguraron que el bebé no comenzó a llorar en el momento del aterrizaje, sino que había estado bajo este mismo estado desde que inició el vuelo. La tensión desató el pánico. (Foto: SIC TV)

Ante los gritos de desesperación, pasajeros fueros de sus lugares y la desesperación de otros niños que viajaban en el avión, la tripulación y miembros del aeropuerto retuvieron a los pasajeros en la pista de aterrizaje por más de una hora, es decir, el tiempo en en el que tardó en llegar la policía para mediar la situación.

"La aeronave fue recibida por la policía local y los pasajeros fueron retirados", agregó el portavoz.

¿Por qué intervino la policía?

La policía local de Lisboa, donde aterrizó el avión, se vio obligada a intervenir para calmar los ánimos de tensión dentro del vuelo ante la "estricta política de tolerancia cero ante la mala conducta de los pasajeros", según explica The Sun.

De acuerdo con estos detalles, lo que se busca con dichas medidas es garantizar que todas las personas abordo del avión puedan tener un viaje "seguro y respetuoso".

Cabe destacar que la disputa no terminó con la llegada de la policía a la pista del aeropuerto, pues el portavoz de Ryanair también aclaró que el caso ya no les comete a ellos como aerolínea, sino a la policía local, misma que ayudó a que los pasajeros descendieran de la aeronave. Hasta ahora no se sabe si algunas personas resultaron detenidas.