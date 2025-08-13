Conductor se defiende de asalto, le quita el arma a un ladrón y le dispara en plena avenida: VIDEO

Un conductor logró salir ileso tras defenderse de un asalto y arrebatarle la pistola al criminal en una avenida en Brasil, los hechos sorprendieron a los internautas y quedaron registrados por otro conductor que circulaba por la vía rápida.

Los hechos sucedieron durante la mañana en la ciudad de São Paulo, la grabación de tan solo 9 segundos de duración compartida por la cuenta de X @AlertaMundoNews inicia cuando el delincuente ya habría amedrentado al automovilista ya que se ve como ambos están forcejeando.

uD83CuDDE7uD83CuDDF7 | En São Paulo, Brasil, un conductor le quita el arma a un ladrón que intentó robarlo en una avenida y le dispara. pic.twitter.com/nqquZGSf0N — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 13, 2025

Conductor se defiende de asaltante, le quita la pistola y le da dos balazos: VIDEO

El criminal se encuentra en una motocicleta a lado de la ventana del conductor, tras una pelea de varios segundos se ve como el ladrón desiste y saca la mano del coche y huye en su moto, mientras que el conductor saca la mano con la pistola, le apunta al presunto asaltante, le dispara y le da un balazo, suelta otro disparo y el delincuente decide dejar tirada su moto y emprender la huida a pie.

Algunos usuarios de redes aplaudieron la acción del conductor las escorias que roban deben desaparecer", "eso, carajo", "amo los finales felices", "cazador cazado", "esas lacras sin un arma no son nada"; y otros la criticaron "¿cómo va a disparar a la distancia? cárcel para ese hombre", "es muy inconsciente disparar a esa distancia, le pudo dar a un inocente".