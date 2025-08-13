Captan impresionante tromba marina frente a costas de República Dominicana: ¿qué es este fenómeno?

Una espectacular tromba marina se formó la tarde de este miércoles 13 de agosto de 2025 en las aguas del Mar Caribe, al sur de La Romana, específicamente cerca de la zona conocida como Caleta, en República Dominicana, causando asombro entre residentes y turistas que capturaron el momento en videos compartidos en redes sociales.

El fenómeno duró varios minutos bajo un cielo nublado y gris, pero no causó daños materiales ni víctimas. Según el meteorólogo dominicano Jean Suriel, el vórtice descendió de una nube cumulonimbus impulsado por temperaturas calurosas y alta humedad, disipándose antes de tocar tierra.

uD83CuDDE9uD83CuDDF4 | Manga marina al sur de La Romana, República Dominicana. pic.twitter.com/fmcukMfDF8 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 13, 2025

Apenas un día antes, el 12 de agosto, una tromba marina similar sorprendió a bañistas y visitantes en Playa del Carmen, Quintana Roo, México. El remolino, estimado en una altura de entre 600 y 900 metros, y se disipó en menos de 10 minutos al acercarse a la orilla, generando asombro pero sin incidentes mayores.

Videos virales mostraron el imponente funnel girando sobre el mar turquesa, un espectáculo que algunos turistas describieron como "el Dios Chaac manifestándose", en referencia a la deidad maya de la lluvia.

¿Qué es una tromba marina o manga de agua?

uD83DuDD34uD83DuDD34FENÓMENOS | Una impresionante tromba marina se ha desarrollado esta tarde en aguas del Mar Caribe, al sur de La Romana, debido a la influencia de la onda tropical número 24 y los efectos de una vaguada.



??Las temperaturas calurosas de la región caribeña contribuyeron para… pic.twitter.com/dS7QXJTBgq — Jean Suriel (@JeanSuriel) August 13, 2025

Este fenómeno meteorológico se trata de un vórtice intenso en forma de embudo que se origina sobre un cuerpo de agua, conectando una nube cumuliforme con la superficie marina. A diferencia de los tornados terrestres, las trombas marinas no "absorben" agua del mar, sino que consisten en gotas de condensación formadas por la rápida ascensión de aire cálido y húmedo, que se enfría y crea una zona de baja presión.

Existen dos tipos principales: las de buen tiempo (fair-weather), más comunes y menos intensas, que se forman en condiciones estables con vientos ligeros; y las tornádicas, asociadas a tormentas severas, capaces de generar vientos superiores a 100 km/h.

Las causas radican en la interacción de masas de aire: el calor del océano evapora agua, creando inestabilidad que, combinada con cizalladura de viento, genera rotación.

¿Qué efectos puede tener una tromba marina?

Un fenómeno similar fue captado en Playa del Carmen el martes 12 de agosto. Foto: Especial

Aunque muchas trombas marinas son inofensivas y se disipan en el agua, sus efectos pueden ser devastadores si llegan a tierra o afectan embarcaciones. En el mar, representan un riesgo para barcos pequeños, pudiendo volcar yates o lanchas con vientos giratorios y olas repentinas.

Si tocan costa, actúan como tornados débiles, causando daños estructurales, derribando árboles, techos y líneas eléctricas, además de lluvias intensas, granizo y ráfagas que superan los 80 km/h.

Históricamente, han sido responsables de naufragios, como el reciente caso del superyate Bayesian en Sicilia, atribuido posiblemente a una tromba. El cambio climático agrava su frecuencia, ya que océanos más cálidos incrementan la humedad y la energía disponible para estos vórtices.

¿Cuáles son los fenómenos climáticos activos en el Caribe?

El Centro Nacional de Huracanes mantiene vigilancia en el Caribe y el Atlántico. Foto: NHC

El contexto meteorológico actual en el Caribe explica estos sucesos. La onda tropical número 24, combinada con una vaguada, ha generado inestabilidad en República Dominicana y México.

Además, la tormenta tropical Erin avanza por el Atlántico oriental, con vientos sostenidos de 75 km/h y potencial para intensificarse a huracán categoría 4 esta semana, aunque su trayectoria la aleja de las Antillas por ahora.

El Centro Nacional de Huracanes monitorea otra onda tropical fuerte (Invest 97L) salida de África, con alto potencial ciclónico, y sistemas menores como Ivo en el Pacífico. La temporada de huracanes 2025, que inició el 1 de junio, pronostica hasta 24 tormentas nombradas, influenciada por La Niña y temperaturas récord en el Atlántico.