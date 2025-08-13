Captan en VIDEO el brutal momento en que trabajador resbala, cae de un cuarto piso e impacta contra auto

Lo que parecía una jornada normal de trabajo terminó en una tragedia médica. Fue el pasado 10 de agosto cuando una cámara de seguridad captó el momento en que un trabajador cayó desde un cuarto piso y se impactó contra el techo de un vehículo que se encontraba estacionado.

Los hechos ocurrieron en Loudi, Hunan, China, donde de acuerdo a los primeros reportes un hombre que estaba reparando una grieta terminó resbalando y cayendo desde un cuarto piso. En las imágenes se observa el momento en que el hombre se estrella contra la carrocería.

Luego de caer de espaldas contra el automóvil estacionado se reportó que el hombre sufrió diversos golpes en todo el cuerpo, así como fracturas en el área del coxis. Por ello habitantes del área alertaron a los cuerpos de emergencia para su traslado hacia un hospital donde fue atendido y salvado.

Hasta el momento, permanece hospitalizado, pero se espera que reciba el alta en los próximos días. De acuerdo con medios locales, señalan que el propietario del vehículo dañado cubrirá la reparación del automóvil, por lo que recibió el reconocimiento de los usuarios de plataformas digitales.

Entre los comentarios que generaron el video se encuentran:

"Le salvó la vida el automóvil estacionado"

"¿Un chino limpiando su casa?, Eso si es raro"

"Que bueno que no le cobraron el daño del carro"

"Brutal golpe, probecito"

"Se debe tener mayores medidas de seguridad para esos trabajos"