Camión se estrella contra tren que transportaba a más de 300 personas

Un tráiler se estrelló contra un tren que transportaba cientos de viajeros en un paso nivel en Brisbane, Australia, provocando caos por lo que lo servicios de emergencia fueron llamados para atender Bonemill Road ubicado en el suburbio sur de Runcorn, luego del accidente vivido en las 7:00 am.

Según las autoridades, diversos paramédicos atendieron a tres pacientes en el lugar, que asimismo fueron reportados como estables, por lo que no se reportaron heridos, mientras que en la parte delantera del tren se observaron varios daños importantes, mientras que se sabe que 300 pasajeros estaban a bordo.

El accidente provocó importantes retrasos en los trenes en las líneas Beenleigh así como Gold Coast, por lo que se tuvieron que suspender, los trenes entre Kuraby y Altandi, asimismo tuvieron que soportar retrasos de hasta una ahora, mientras que en el tráfico sucedieron los mismos congestionamiento.

Avoid the inbound line from Beenleigh. Truck hit by a train at a level crossing on beenleigh Rd in Runcorn. #brisbane #brisbanetraffic #Queenslandrail pic.twitter.com/5xtTkc4jHd — chris vos (@vos_chris_vos) August 13, 2025

¿Qué pasó con el tráiler que chocó con un tren?

Este miércoles 13 de agosto se vivió el fuerte choque en Australia, luego de que un tráiler se impactará contra un tren en el sur de Brisbane, el hecho provocó grandes retrasos en la zona, pero no dejó ningún herido, pues las autoridades respondieron rápido al llamado pues el trasporte tenía 300 personas abordo.

"La intersección de Beenleigh Road y Bonemill Road está bloqueada en el paso a nivel luego de un accidente, estas cosas suceden debido a la existencia de pasos a nivel, no podemos permitir que se repita el incidente de hoy" dijeron varios usuarios afectados.

Así mismo varios usuarios comenzaron a quejarse por la mala organización de las autoridades, pues aseguraron que no habían recibido información por parte de quienes estaban organizando la situación, ya que no estaban ayudando de manera correcta a los afectados.