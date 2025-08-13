Aviones, yates, caballos y joyas: EU asegura haber incautado más de 700 mdd en activos a Nicolás Maduro

El Departamento de Justicia de Estados Unidos aseguró que ha incautado activos por un valor superior a los 700 millones de dólares presuntamente vinculados al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La operación incluye una serie de bienes de alto valor, según informó la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, en una conferencia de prensa.

Entre los activos confiscados se encuentran dos aviones privados, una lujosa mansión ubicada en República Dominicana, varias propiedades en el estado de Florida, una granja de caballos, nueve vehículos de lujo, yates, joyas y cuantiosas sumas de dinero en efectivo.

Bondi, quien lideró la presentación de los resultados, calificó a Maduro como el "cabecilla de una sociedad criminal" y comparó su régimen con una organización mafiosa.

Según la fiscal de Donald Trump, el mandatario venezolano estaría involucrado en actividades de narcotráfico a gran escala, operando en colaboración con grupos como el Cártel de los Soles, el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa, algo que las autoridades mexicanas dicen desconocer.

La fiscal Bondi recientemente anunció un aumento en la recompensa por Maduro. Foto: AP

La operación se enmarca en una estrategia más amplia de Estados Unidos para debilitar al gobierno de Maduro. Como parte de esta presión, el gobierno estadounidense incrementó recientemente la recompensa por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro, elevándola a 50 millones de dólares, según un anuncio realizado el pasado 7 de agosto de 2025, un aumento significativo respecto a los 15 millones ofrecidos anteriormente.

Bondi subrayó que, a pesar de los avances en la confiscación de activos, la “red criminal” asociada con Maduro continúa activa y destacó la cooperación internacional en esta operación, aunque no proporcionó detalles específicos sobre los países involucrados.

"No descansaremos hasta que los responsables de estas actividades ilícitas rindan cuentas", afirmó la fiscal.

La incautación de bienes se llevó a cabo tras una investigación exhaustiva que involucró a varias agencias federales de Estados Unidos, incluyendo el FBI y la DEA. El líder venezolano acusa que todo se trata de propaganda imperialista. Foto: AP

Nicolás Maduro reaccionó a las acusaciones y medidas de Estados Unidos. En un discurso televisado desde Caracas, el presidente venezolano calificó las acusaciones como una "operación de propaganda política" diseñada para desestabilizar su gobierno. Maduro acusó a Washington de fabricar cargos en su contra para justificar una posible intervención militar en Venezuela.

"Esto es una grave amenaza militar disfrazada de lucha contra el narcotráfico", afirmó, instando a sus seguidores a mantenerse firmes ante lo que describió como una "agresión imperialista".

El canciller venezolano, Yván Gil, también se pronunció al respecto, denunciando que Estados Unidos utiliza la supuesta lucha contra el narcotráfico como pretexto para intervenir en los asuntos internos de los países de América Latina.

En un comunicado oficial, Gil aseguró que Venezuela no cederá ante las presiones extranjeras y que el gobierno de Maduro seguirá defendiendo la soberanía nacional. Además, acusó a la administración estadounidense de ignorar los problemas de narcotráfico dentro de sus propias fronteras mientras persigue a líderes de otros países.