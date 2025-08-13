Atacan a balazos la camioneta de congresista en un nuevo atentado en Colombia

Tan solo unas horas después del entierro del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, se registró un nuevo atentado en Colombia ahora contra el congresista Julio César Triana que viajaba en una camioneta tras salir del municipio de La Plata, en Huila, donde fue atacado a tiros.

El partido Cambio Radical rechazó el atentado en contra del representante: "Agradecemos que nuestro congresista se encuentre fuera de peligro; sin embargo, el vehículo en el que se movilizaba quedó totalmente destruido. Nos solidarizamos con él, su familia y su equipo de trabajo ante este difícil momento.

“En este momento nos dirigimos al municipio de Paicol y requerimos de manera inmediata el apoyo de la Policía Nacional y del Ejército Nacional. A pesar de los impactos de bala, gracias a Dios, mi equipo de trabajo y yo salimos ilesos”, declaró Triana momentos después en sus redes sociales

Colombia sigue azotado por una ola de violencia contra los actores políticos ya que previo al atentado contra Triana, se realizaba el entierro de Miguel Uribe Turbay, candidato presidencial que fue atacado a balazos el pasado 7 de junio durante un mitin popular y ciudadano.

"El gobierno que prometió 'paz total' guarda silencio y no ha hecho nada frente a estas graves amenazas. Responsabilizamos directamente al gobierno del presidente Gustavo Petro por la vida de nuestro congresista Julio Cesar Triana y de todos los parlamentarios y dirigentes de esta colectividad. Pensar diferente no puede ser motivo para silenciar la voz ni la vida de los colombianos", dijo en un comunicado el partido Centro Democrático