Abren la mochila de Juliana Marins quien cayó al volcán en indonesia y hacen desgarradores hallazgos

Manoel Marins, el padre de Juliana Marins quien perdió la vida al caer en un barranco del volcán del Monte Rinjani en Indonesia, dio a conocer que abrieron la mochila de su hija donde hicieron desgarradores hallazgos, situación que hizo que se les encogiera el corazón a cada uno de los integrantes de su familia en Brasil.

Juliana fue encontrada sin vida luego de haber pasado varios días en el fondo de un barranco ubicado en la cima del volcán indonesio, donde además de dejar de comer y beber agua, la publicista de profesión sufrió un fuerte golpe que fue contundente para no lograr sobrevivir a la caída.

El padre de Juliana ha estado al pendiente del caso de su hija y asegura que su muerte se debió a una serie de negligencias que hizo desde la agencia que realiza los paseos guiados en el Monte Rinjani y las autoridades por tardar en las labores de rescate, hasta el guía que acusó de dejar sola a su hija en las orillas del barranco.

¿Qué encontraron en la mochila de Juliana Marins?

La mochila de Juliana Marins fue recuperada por los rescatistas del cuerpo de la turista y le fue entregada a su familia en Brasil. Desde que sucedió el accidente, el padre de Juliana no había abierto el objeto hasta que decidió realizarlo en compañía de la madre de la mujer de 26 años de edad que vacacionaba en el país asiático.

Juliana murió el pasado 24 de junio. Foto: FB / Juliana Marins

Al abrir por primera vez la mochila que Juliana llevaba el día que cayó en el volcán, su padre afirmó que sintió una gran emoción por hacerlo: “Sentimos con fuerza la presencia de una ausencia. Sé que este sentimiento nos visitará muchas veces más; pero también sé que cada día se volverá más ligero”, afirmó en un mensaje que escribió en sus redes sociales, y agregó:

"Al retirar sus pertenencias, se nos encogió el corazón. Cada prenda, cada objeto, evocaba recuerdos y sentimientos de los momentos felices que pasamos juntos": Manoel Marins.

¿Qué le pasó a Juliana Marins para caer en el volcán de Indonesia?

Juliana Marins sufrió la caída en el volcán el martes 20 de junio, la brasileña resbaló para irse hacia unos 300 metros hacia el fondo. De acuerdo con reportes de testigos, se dieron cuenta que la mujer de 26 años había caído al barranco alrededor de 3 horas después, desde entonces hubo un despliegue de rescatistas y drones para sacarla del lugar.

Juliana hizo una última publicación en sus redes antes de caer en el volcán. Foto: IG / Juliana Marina / El Herlado de México

Sin embargo, en el cuarto día de su caída, Juliana fue localizada pero ya no contaba con signos vitales. De acuerdo con el reporte de la autopsia, la causa de muerte de Juliana Marins fue por una hemorragia interna causada por las lesiones multiorgánicas provocadas por los traumatismos que tuvo, efectos que sufrió Juliana al caer de una gran altura.

El guía identificado Ali Musthofa de 20 años, afirmó que Juliana formaba parte de un grupo de seis personas que contrató sus servicios para asistirlos en la expedición en el volcán indonesio. Dijo que al ser la primera vez que Juliana caminaría en el volcán ofrecieron que tuviera un acompañamiento de manera directa que le costaría 100 dólares (casi 2,000 pesos), pero se negó.

Musthofa detalló que Juliana era quien viajaba con mayor lentitud del resto del grupo: “Juliana era la más lenta, vi que estaba muy cansada. Los demás siguieron adelante. Me preocupaba el grupo de enfrente porque, cuando llegas y sales de la cumbre de Rinjani, es muy peligroso”, indicó el guían quien reconoció que entró en pánico cuando vio una linterna a 150 metros de distancia de donde cayó la joven de 26 años, ahí supo que algo no andaba bien.