Tren descarrila en Texas con posible carga peligrosa; autoridades actúan bajo protocolo de riesgo químico

Un tren de Union Pacific descarriló este martes 12 de agosto por la tarde en el condado de Palo Pinto, Texas, cerca de Gordon, según informaron las autoridades locales. El incidente ocurrió alrededor de las 14:00 horas, tiempo local, en un puente ferroviario en Coalville Road, a unas dos millas al este de Gordon.

Aproximadamente 35 vagones del tren se salieron de las vías, según confirmó la compañía a ABC News.

Las autoridades del condado de Palo Pinto indicaron que no se reportan fugas en los vagones y que los equipos de emergencia están en el lugar trabajando para mitigar los daños y posibles riesgos. El Departamento de Bomberos de Palo Pinto también está combatiendo un incendio de pasto en la zona.

“Un tren descarriló en el puente de Coalville Rd. Varios vagones quedaron desviados de la vía. Ningún vagón presenta fugas. No se reportan heridos”, informó el Distrito 1 de Servicios de Emergencia del Condado de Palo Pinto en redes sociales.

Aunque no se ha confirmado si el tren transportaba materiales peligrosos, las autoridades están tratando el incidente como una situación de riesgo químico y proceden con precaución.

"Varios equipos de entrada, incluyendo personal de materiales peligrosos de Union Pacific, se encuentran en el lugar evaluando la situación. Hasta el momento, no se han confirmado fugas de materiales peligrosos", agregaron las autoridades.

No se reportaron heridos, y la causa del descarrilamiento está bajo investigación. Union Pacific y los servicios de emergencia continúan evaluando la situación para garantizar la seguridad en el área.

TRAIN DERAILED IN NORTH TEXAS: Here's the scene from above, which shows mangled train cars piled up off the tracks, heavy smoke, and fire trucks on the side of the tracks.



STORY: https://t.co/QLjo48Sblw pic.twitter.com/sKNrVE4ZJY — WFAA (@wfaa) August 12, 2025

Se confirmó que se habían reportado algunos pequeños incendios de pastizales en la zona como resultado del descarrilamiento, pero que los bomberos estaban trabajando activamente para contenerlos y extinguirlos. "Ninguna estructura se encuentra amenazada por el momento", agregaron las autoridades.

"El Distrito de Servicios de Emergencia n.° 1 del Condado de Palo Pinto está coordinando con Union Pacific y otras agencias de respuesta para garantizar la seguridad de los residentes y los socorristas", agregaron en un comunicado.

Finalmente se exhortó a los residentes a evitar la zona para permitir el acceso de los equipos de emergencia, al tiempo que las autoridades se comprometieron a brindar información actualizada a medida que se disponga de más información.