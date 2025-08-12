Silvana Torres: Revelan nuevos detalles del caso de la joven que mató a su hija de 2 años, “la niña iba como muñeca de trapo"

Una vecina de Silvana Torres, la mujer colombiana que asesinó a su hija de 2 años a cuchilladas, reveló nuevos detalles de los momentos posteriores al ataque en contra de la pequeña Antonella, además, también reveló distintos datos sobre la vida familiar de la joven madre de 19 años, las cuales, podrían darle un giro de 180 grados a las investigaciones del caso, por ello, en esta nota te diremos todo lo que hay que saber al respecto.

Fue durante una entrevista para el podcast llamado “Más allá del silencio”, donde se entrevistó a Magola Valencia, vecina del Conjunto Residencial San Sebastián, quién señaló que una vez que la policía ingresó al apartamento de Silvana Torres, los rescatistas sacaron primero a la pequeña Antonella, quien aunque tenía signos vitales “parecía muñeca de trapo”, además, señaló que la joven de 19 años habría sido golpeada por otros vecinos que sabían que maltrataba a su hija, sin embargo, gracias a la policía logró ser retirada del lugar sin mayores complicaciones.

“La bajaron ahí en esa bajadita de ahí y pues a ella le tocó hacerse la dormida, la que iba inconsciente porque ya la estaban atacando mucho, le estaban tirando con palos, piedras y por encima de la policía le tiraban a ella ahí entonces ya la policía la favoreció mucho, la sacaron de acá y la subieron, la niña fue la primera que sacaron, la niña iba como una muñeca, iba con los piecitos así como que fuera una muñeca de trapo y también la subieran a la ambulancia y se la llevaron”, expresó la vecina de Silvana Torres.

Silvana Torres aprovechó que su madre salió de su apartamento para asesinar a su hija

En otro momento de la entrevista, la señora Magola Valencia señaló que Silvana Torres aprovechó que su mamá salió del apartamento donde vivían para encerrarse y cometer el crimen, el cual, ocurrió en segundos, asimismo, mencionó que fueron los gritos de su madre los que alertaron a los vecinos de lo sucedido y por ello un vecino forzó la puerta para entrar al referido inmueble y de inmediato solicitar la presencia de los equipos de emergencia.

Para finalizar, la señora Magola Valencia, quien aseguro ser muy cercana a Doris, la mamá de Silvana Torres, declaró que el papá de la pequeña Antonella nunca se hizo cargo de la menor como se debía pues nunca estuvo interesado en brindarle tiempo de calidad pues solo le mandaba dinero, además, descartó que la joven de 19 años haya cometido el crimen por venganza contra el padre de la menor, como él lo asegura, pues mencionó que ya había desinterés en ese rubro entre ambas partes.

Es importante señalar que, de acuerdo con los avances de las investigaciones, Silvana Torres atacó a su hija con un cuchillo durante un ataque de ira pues así lo confesó tras ser valorada en una clínica psiquiátrica, donde también declaró no recordar nada de la agresión contra la pequeña Antonella, quién perdió la vida en un hospital, asimismo, se sabe que la defensa legal de la joven de 19 años pretende declararla inimputable alegando que padece distintos trastornos mentales, sin embargo, las autoridades colombianas han desestimado esta posibilidad y por ahora el proceso avanza de manera habitual.