Retiran del mercado GALLETAS DE CHOCOLATE de una FAMOSA MARCA, por tener un ingrediente mortal

Autoridades sanitarias de Estados Unidos han alertado a la población por un lote de galletas con chocolate de una reconocida marca, el cual está siendo retirado del mercado porque contiene un ingrediente peligroso que podría causar la muerte de las personas con alergias al trigo.

De acuerdo con un comunicado de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), este elemento no aparece declarado en el empaque, lo que hace que el producto sea más peligroso para los consumidores más sensibles. En este sentido, las autoridades han insistido a la población a que desechen este alimento en caso de tenerlo en sus alacenas.

Las galletas que están siendo retiradas del mercado pertenecen a la empresa Neuhaus Chocolates, la cual, tras un análisis de su producto, detectó que sus galletas Moments Smurfs Popping Milk incluían trigo, pero esta información no aparecía en el empaque. El hallazgo surgió luego de una revisión interna, tras la cual la compañía pidió a sus consumidores evitar ingerir estas galletas, sobre todo si tiene alergia al trigo.

Aparentemente, las galletas fueron distribuidas en tiendas de Nueva York, Virginia, Maryland, Pensilvania, Washington DC y en línea, pero datos de la FDA sugieren que, hasta ahora, solo se vendieron 150 cajas y no se han reportado personas afectadas. No obstante, la recomendación sigue siendo no comprar estas galletas y desecharlas en caso de tenerlas.

¿Cuáles son las galletas que están siendo retiradas del mercado?

Estas son las galletas de chocolate retiradas del mercado | FDA.

Según lo explicado por la dependencia oficial, las galletas que actualmente están siendo retiradas del mercado se pueden identificar por su singular forma, la cual es la de un pitufo, personales de la caricatura "Los Pitufos". Además, se puede corroborar el número de lote y fecha de caducidad para conocer si estos alimentos forman parte del retiro, o no.

"Neuhaus Chocolates NV de Vlezenbeek, Bélgica, ha iniciado un retiro voluntario de los chocolates Belgian Chocolate Moments Smurfs 'Popping Milk Chocolates with Cookies', debido a que contienen trigo no declarado. Las personas alérgicas o con sensibilidad severa al trigo corren el riesgo de sufrir una reacción alérgica grave o potencialmente mortal si consumen estos productos", precisa la FDA en su comunicado oficial.

El producto que no debe ser ingerido se puede identificar mediante los siguientes números de lote y fecha de caducidad:

Número de lote 80108690 con fecha de caducidad 13/01/2026

Número de lote 80108763 con fecha de caducidad 13/01/2026

¿Cuáles son los síntomas de una reacción alérgica?

Los síntomas se presentan después de comer el alimento | Freepik.

Las alergias alimenticias son reacciones del sistema inmunológico ante proteínas presentes en ciertos alimentos que el cuerpo percibe como dañinas. Aunque cualquier persona puede desarrollarlas, suelen detectarse en la infancia y algunas desaparecen con el tiempo, mientras que otras permanecen toda la vida. Los síntomas pueden variar en intensidad e incluyen

Urticaria.

Hinchazón de labios o lengua.

Dificultad para respirar.

Dolor abdominal.

Vómito.

Diarrea.

Mareos.

En casos graves se puede dar una anafilaxia, una reacción potencialmente mortal.

¿Qué hacer en caso de tener una reacción alérgica?

En casos extremos las personas pueden necesitar atención médica | Freepik.

Las alergias alimenticias no tienen cura definitiva, y el tratamiento principal consiste en evitar el alimento que causa la reacción. Sin embargo, un error en la lista de ingredientes puede poner en riesgo vidas, por eso se recomienda a la población mantenerse al pendiente de los retiros de producto que usualmente comparte la FDA, así como los que las marcas suelen anunciar en caso de ser necesario.

Además, es importante que quienes viven con lleven consigo medicamentos de emergencia, como antihistamínicos o epinefrina inyectable, según la recomendación de los médicos para cada caso. Pese a ello, la principal recomendación es evitar ingerir los alimentos que podrían causar alergias y mantenerse siempre informados a través de los canales oficiales, para, en caso de ser necesario, desechar algún alimento que pudiera desencadenar consecuencias médicas.