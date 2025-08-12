Nuevo miedo desbloqueado: virus hace que le crezcan tentáculos a los conejitos

Cualquier cosa menos tierno. Así catalogó una de las personas que vio por primera vez a los conejitos que han desarrollado protuberancias con forma de tentáculos o cuernos en Colorado.

Vistos cerca de la zona de Fort Collins, en la entidad norteamericana, los conejitos están afectados por un virus que, de acuerdo con las autoridades locales, está creciendo sobre todo entre las poblaciones silvestres.

Una de las hipótesis acerca de esta enfermedad, que aparece sobre todo en la cabeza de los animalitos, es que se trata del Papillomavirus, una infección que contraen tras ser picados por mosquitos o garrapatas.

Según el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado, una vez que los conejitos se infectan con esta enfermedad la mantienen de por vida. No suele ser mortal, salvo que los tentáculos les salgan en el área de los ojos o la boca.

La aparición de conejitos con esta condición ha aumentado. Foto: Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado

Perros y humanos a salvo, por ahora

Las autoridades señalan que esta infección viral no se contagia de los conejos a otros animales, como los perros usados en cacería, y no existen registros de infecciones similares en humanos.

A pesar de ello, recomendaron no tocar a los animalitos infectados con esta condición, y reportar cualquier avistamiento de algún conejito con estos tentáculos o cuernos para tratar de contener la enfermedad.