Mujer asesinó a sus 11 esposos a lo largo de 20 años y ahora enfrenta la pena de muerte

Con paciencia, medicamentos para la diabetes, sedantes, alcohol industrial y sangre fría, una mujer acabó con la vida de por lo menos 11 hombres a lo largo de 22 años de asesinatos que quedaron sin resolver, hasta ahora.

Y es que Kulthum Akbari, apodada la Viuda Negra iraní, repitió una y otra vez la dosis fatal a cada uno de los 11 hombres con los que se casó desde el año 2000 hasta el 2023, cuando por fin las autoridades lograron echarle el guante.

De acuerdo con la declaración hecha por Akbari ante la Corte, su primer matrimonio ocurrió cuando tenía 18 años de edad y la casó su familia con un hombre que tenía problemas mentales.

Pero no fue sino hasta sus segundas nupcias, cuando se casó con un hombre que, junto a sus hijastros, la golpeaba e insultaba con recurrencia, que la Viuda Negra decidió lo que sería su vida durante las siguientes décadas: buscaría maridos ancianos para asesinarlos.

Inspiración televisiva

La mujer, actualmente de 56 años de edad, dijo que una tarde veía la televisión estatal iraní, la cual destaca por tener una de las censuras más fuertes del mundo. Allí vio el caso de una “viuda negra” que le sirvió de inspiración.

Entre las víctimas de Akbari se encuentran hombres de entre 62 y 83 años de edad, los cuales padecían alguna enfermedad crónica y por lo que sus muertes no despertaron sospechas entre su familia.

Tras pasar el periodo de luto, la mujer transfería las herencias de sus esposos a la cuenta bancaria de su hija mayor, quien administraba las crecientes riquezas mientras ella continuaba matando.

Su suerte cambió cuando el hijo de Gholamreza Babaei sospechó que su padre, de 82 años de edad, había muerto envenenado. Las autoridades relacionaron el caso con la denuncia de un intento de asesinato perpetrado por Akbari que previamente habían descartado.

Podría haber más víctimas

En declaraciones que helaron la sangre de los presentes por su frialdad, la Viuda Negra señaló que podrían haber sido 13 o 15 los hombres a los que asesinó, pues perdió la cuenta de sus ex esposos.

Hasta el momento, 45 personas la han denunciado ante las autoridades, a quienes piden que la mujer muera en la horca. Sin embargo, sus abogados defensores luchan contrarreloj para que sea considerada enferma mental y así la Viuda Negra escape de la muerte.