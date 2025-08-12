Mueren 12 bebés recién nacidos en hospital universitario, acusan a personal médico de reutilizar los insumos

La múltiples muertes de recién nacidos en el Hospital Universitario de Guayaquil han conmocionado a todo Ecuador. Jimmy Martin, ministro de Salud, anunció sobre la apertura de una carpeta de investigación en el hospital, situado en la ciudad de Guayaquil, tras reportes sobre el fallecimiento de menores de edad por la propagación de una bacteria.

El funcionario ecuatoriano anunció que pidió la renuncia del gerente del hospital y brindarán atención psicológica a los padres de familia, pues hasta el momento se ha confirmado la muerte de al menos 12 recién nacidos. Así mismo, anunció el despliegue de un equipo de especialistas en las instalaciones hospitalarias para iniciar con la investigación del caso.

La vida de nuestros niños está por encima de todo y de todos. Ante lo sucedido, en el @HUniversitarioG he solicitado:



1. La renuncia del gerente del hospital.

2. Desplegar un equipo de especialistas en el lugar e iniciar un proceso de investigación sobre el caso.

3. Brindar… https://t.co/exnGgEWeEm — Jimmy Martin (@jimmymartinec) August 10, 2025

“La vida de nuestros niños está por encima de todo y de todos (…) Quiero solidarizarme con las familias de quienes perdieron a sus recién nacidos y comprometerme a que esto, en la medida en que sea prevenible, no vuelva a ocurrir”, lamentó a través de redes sociales.

Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, también condenó las múltiples muertes de los infantes y lamentó que el Hospital no haya garantizado insumos médicos para garantizar oxigenación a través de cánulas nasales. "No cuestan más de cuatro dólares".

¿Por qué murieron los 12 bebés?

El Ministerio de Salud compartió un comunicado oficial sobre los resultados microbiológicos y protocolos médicos que realizaron tras el fallecimiento de los pequeños, atribuyéndolo a "causas multifactoriales". De acuerdo con el hospital, varios de los fallecidos atravesaron un nacimiento prematuro y muy prematuro.

El Hospital determinó tomar una serie de medidas tras la muerte de los menores, como la reubicación de recién nacidos, desinfección terminal completa de la unidad, procesamiento de muestras y activación de un especialista en infectología para manejar la propagación de la bacteria. En este sentido, desmintieron las versiones sobre la reutilización de insumos médicos y exhortaron a los pacientes y ciudadanía a informarse en fuentes oficiales.

FOTO: Hospital Universitario de Guayaquil

Acusan a personal médico de minimizar muertes de infantes

Según información de La Posta, las muertes de los menores ascienden hasta 18 casos, ante la presunta falta de insumos médicos, lo que habría obligado al personal a reutilizar cánulas nasales, que ocasionó la propagación de la bacteria klebsiella pneumoniae, lo que ocasiona neumonía y abscesos pulmonares.

Ante la difusión de la muertes, usuarios expusieron mensajes de texto enviados por Karla Mishell, coordinadora zonal del Hospital, por supuestamente minimizar la tragedia y exigir a su personal médico a defender su imagen en las redes sociales, por medio de la difusión del comunicado del Ministerio de Salud.

Es importante mencionar que el Ministerio de Salud ha sido duramente criticado por reducir el presupuesto para 2025, pasando de destinar 438 millones de dólares a 336 millones de dólares para insumos y medicinas, lo que ha desatado enfermedades crónicas y deficiencias sanitarias en Ecuador.

edg