Muere pareja de influencers que recorría el mundo en su propio auto, se estrellaron en las montañas

Una pareja de creadores de contenido, nativos de Canadá, perdieron la vida en un fatal accidente de auto. Los jóvenes, identificados como Stacey Tourout y Matthew Yeomans, de 31 años, eran populares en redes sociales por compartir contenido sobre su estilo de vida inusual, ya que ambos vivían recorriendo el mundo a bordo de su propio auto, el cual ambos modificaron para adaptarlo a sus necesidades.

A través de su canal en YouTube, donde ambos superaban los 200 mil suscriptores, compartían rutas, paisajes y momentos únicos que vivían en cada destino. Sin embargo, este 12 de agosto sus seres queridos dieron a conocer que los jóvenes perdieron la vida en un accidente automovilístico en las montañas de Canadá, hecho que ha causado conmoción entre sus miles de seguidores, los cuales se vieron sorprendidos por el anuncio.

Según sus publicaciones en Instagram, la pareja se conoció en 2019 y desde entonces comenzaron a planear el reto de recorrer la Ruta Panamericana, desde el norte de América hasta el extremo sur en Argentina. Su objetivo original era visitar 14 países, pero superaron la meta y lograron llegar a 17.

En sus cuentas personales compartieron que lograron conocer destinos como Belice, Nueva Zelanda, El Salvador, Guatemala, México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Panamá, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Perú, Brasil, Chile y finalmente Argentina. Este hecho los llevó a ganar popularidad en las redes sociales, hasta acumular más de 200 mil seguidores, los cuales manifestaban, en los comentarios de sus publicaciones, sentirse inspirados por la pareja.

Los influencers murieron en un accidente en las montañas

La pareja estaba comprometida. | IG @toyotaworldrunners

Los jóvenes también eran conocidos por haber creado su propio vehículo, pues, gracias a su ingenio, adaptaron una camioneta para convertirla en una minicasa rodante, a la cual decidieron llamar Sunday. Este diseño les permitió tener un transporte resistente, adaptado para todo tipo de terrenos y con espacio para vivir durante meses en la carretera, pues, según compartían, era usual que tuvieran que pasar la mayor parte de su tiempo dentro de esta casa rodante.

De acuerdo con el relato de sus familiares, el pasado 7 de agosto ambos sufrieron un accidente mientras conducían por un camino forestal en una zona remota de las montañas de Columbia Británica. Aparentemente, la emergencia ocurrió alrededor de las 18:00 horas. El lugar del accidente estaba bastante alejado hacia el norte del valle, cerca de la aldea de Trout Lake, por lo que se solicitó apoyo de un equipo de rescate, el cual requirió el apoyo de un helicóptero.

Familiares de la pareja confirmaron la noticia con desgarradores mensajes

Familiares de la pareja anunciaron su deceso | IG @toyotaworldrunners

Al arribar al lugar, los rescatistas encontraron a una de las víctimas sin signos vitales y a la otra con heridas graves, desorientada y alejada del punto exacto del accidente. La persona herida fue trasladada al Hospital Nakusp, pero falleció esa misma noche debido a la gravedad de las lesiones. Aunque la causa exacta del siniestro no ha sido confirmada, se sospecha que la pérdida de control del vehículo pudo haber sido la causa de la tragedia.

La noticia fue confirmada por las familias a través de redes sociales. Colleen, madre de Stacey, publicó una imagen de la pareja frente a un paisaje montañoso y en su mensaje expresó que sus seres queridos habían partido “juntos para siempre, como siempre supimos que estarían”, dijo. Además, pidió a sus seguidores que se les recordara con cariño y respetaran el duelo de ambas familias.

Esta fue la última publicación de la pareja

La pareja había compartido una fotografía días antes del accidente | IG @toyotaworldrunners

De acuerdo con medios en inglés, en abril de 2024 Matthew le propuso matrimonio a Stacey frente al monte Fitz Roy, en la frontera entre Argentina y Chile. En su canal de YouTube, el joven relató en sus redes sociales que había soñado con esa escena durante años. Además, documentó el compromiso en video y lo compartió con sus seguidores, quienes celebraron el momento junto a ellos.

Aunado a subir fotografías y videos de sus viajes, los jóvenes solían compartían consejos para viajar, enseñaban cómo acondicionar vehículos para largas rutas y mostraban cómo vivir de forma autosuficiente en carretera. En los días previos al accidente, la pareja había estado disfrutando del verano en la isla de Vancouver.

Su última publicación en Instagram, la cual se compartió seis días antes de la tragedia, era una fotografía de ellos en la isla de Vancouver, acompañada de un mensaje en el que hablaban de lo especial que era para ellos vivir un verano completo después de varios años en constante movimiento.