La verdad detrás del brutal ataque contra una mujer embarazada y sus hijos; uno era discapacitado

Un hombre atacó sin piedad a su esposa que estaba embarazada y sus dos hijos, uno de ellos tenía una discapacidad. El incidente sucedió en la provincia de Misiones, Argentina, y terminó en tragedia toda vez que el padre de familia decidió quitarse la vida tras hacer lo mismo con sus hijos previo a un festejo de cumpleaños. El motivo fue expuesto por la hermana de la víctima.

La persona que agredió a su familia fue identificada como José Ricardo Ferreyra de 47 años de edad, quien quitó la vida a su hija de 13 años y a su vástago de 21 quien tenía discapacidad motriz, así como a su esposa que estaba embarazada y a su hermano que estaba junto a sus sobrinos en el momento del crimen.

Julia Ferreyra, hermana del atacante, comenzó a preocuparse porque dejó de tener comunicación con su hermano y su cuñada. Antes de llamar a la policía, la mujer había llamado a casa de su hermano y tuvo comunicación con su cuñada identificada como Paola V, quien esperaba su tercer hijo junto con el agresor.

El detalle que hizo a la hermana del asesino llamar a la policía

De acuerdo con Julia Ferreyra, la última vez que habló con Paola, ésta la invitó al festejo de un cumpleaños que harían durante el fin de semana. “Fue la última vez que la vi con vida”, afirmó la hermana del presunto asesino de su familia, que vivía cerca de los parientes de las víctimas.

El asesinato y suicidio del hombre causó conmoción en Argentina. Foto: Canal12misiones

El sábado 9 de agosto por la tarde, el hermano de Julia se acercó a su casa para hablar con ella y le indicó que su hija Evelyn de 13 años le contó que un hombre había tocado a la puerta la noche anterior, pero Julia aclaró a su hermano José Ricardo que “estaba delirando” ya que no sucedió nada de ello, dijo citada por medios locales.

Cuando Julia trató de comunicarse de nuevo con su hermano y su cuñada, no respondían a los llamados cuando Paola V siempre lo hacía. Al ir a su casa el otro día por la noche, la mujer notó que no había nada de actividad dentro al no escuchar ni un ruido. Esa situación le llamó la atención y elevó su preocupación por lo que llamó a la policía.

“No era normal que ella no me mandara mensajes”: Julia Ferreyra.

La trágica escena como fue hallada la familia asesinada

La policía atendió la llamada de auxilio que hizo Julia y al ingresar al hogar con el permiso de la hermana de la familia, encontró una escena trágica. La primera persona que vieron fue a José Ricardo Ferreyra quien estaba colgado de un tirante amarrado en el techo.

Mientras que en una habitación cercana los uniformados hallaron a su hija Evelyn y a Mariano que tenían heridas profundas en sus cuellos al ser atacados con un arma punzocortante. Asimismo, Paola V de 44 años de edad, presentaba las mismas heridas con golpes en todo su cuerpo.

Dos miembros de la familia sobrevivieron al ataque. Foto: Canal12misiones

Junto a la mujer de 44 años, estaba su hermano y cuñado del atacante, quien también sufría una discapacidad. Para sorpresa de los agentes, ambos fueron encontrados con vida aunque malheridos por lo que fueron trasladados de emergencia a un hospital, donde su estado de salud fue reportado como grave y de pronóstico reservado.

El motivo del ataque del hombre de 47 años fue porque era muy posesivo, indicó la hermana de Paola, ya que no dejaba que su familia conviviera con otras personas, incluso con nadie de su familia. Hace tres semanas Paola intentó terminar la relación de nuevo con José, pero el sujeto se negó y aunque prometió que cambiaría, terminó por atacar a su familia y quitarse la vida.