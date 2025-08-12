Influencer queda atrapada en la Antártida y pide ayuda tras engañar a todos con un vuelo benéfico

Un adolescente estadounidense se volvió viral tras quedar atrapado en la Antártida durante cinco semanas, luego de enseñar a todos con un supuesto vuelo benéfico, pues el joven influencer Ethan Guo quería volar por los siete continentes pero decidió aterrizar ilegalmente en una base remota chilena que se le encontraba en el territorio helado.

Las autoridades confirmaron que Guo mintió, pues le dijo a los funcionarios de Chile que estaba siguiendo un plan de vuelo con el que volaría sobre Punta Arenas al sur de Chile, pero en lugar de seguirlo se siguió hasta la base chilena de la Antártida generando molestia a los funcionarios de aviación.

Fue entonces cuando los dirigentes de aviación chilenos decidieron acusar a Ethan Guo de proporcionar información falsa al control de tierra y además de aterrizar ilegalmente, por lo que el pasado lunes un juez acordó retirar los cargos tras un acuerdo entre los fiscales y los abogados de Guo.

19-year-old pilot Ethan Guo must pay $30,000 to a charity after illegally landing in Antarctica



He was detained for six weeks while trying to fly solo to all seven continents to raise $1M for cancer research pic.twitter.com/89wFfPQ0Mx — Dexerto (@Dexerto) August 12, 2025

¿Qué pasó con Ethan Guo tras aterrizar ilegalmente en la Antártida?

El influencer que cuenta con más de 1.4 millones de seguidores en Instagram recibió un amputación por aterrizar sin permiso en el aeródromo público Teniente Rodolfo Marsh, luego de que lo hiciera a bordo de su avioneta Cessna 182Q señalando que proporcionó información falsa sobre su itinerario.

Cabe destacar que quedó detenido inmediatamente por el personal de la Armada de la Gobernación Marítima Antártica Chilena; sin embargo ya ha sido liberado y está varado en la Base Presidente Frei Montalva en el país andino, pues no contaba con medios para regresar a su destino de origen.

A 19 year old pilot Ethan Guo attempting to fly to all seven continents to raise money for cancer research has been detained by Chile after an unauthorized flight to Antarctica. @flightradar24 https://t.co/yxuCavPoKZ pic.twitter.com/CPye7AW8sV — Ben John (@benjohn65) August 12, 2025

Este suceso se debe a un viaje que inició el influencer en septiembre de 2024, cuando llegó desde Tennessee, Estados Unidos, pues el objetivo del influencer era convertirse en la primera persona en volar en solitario sobre los siete continentes para recaudar fondos para el cáncer.