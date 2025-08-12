Hallan el cuerpo de Dennis Bell, un científico desaparecido desde hace 66 años en la Antártida

El cuerpo de un hombre fue descubierto en un glaciar que está en proceso de descongelamiento de la Antártida, de acuerdo con las investigaciones fue identificado como Dennis “Tink” Bell, un científico reportado como desaparecido en el año de 1959, además encontraron más de 200 objetos personales.

El hallazgo ocurrió en enero de este año por un equipo de Polonia que encontró fragmentos de huesos cerca de su base. Junto a Bell también encontraron equipos de radio, una linterna, bastones de esquí, un reloj de pulsera Erguel, un cuchillo sueco y una boquilla de pipa.

Se reconoció el cuerpo de Bell después de que fueran trasladados al Kings College de Londres por la Real Fuerza Aérea Británica (RAF), donde se realizaron pruebas de ADN, ahí encontraron coincidencias importantes con las muestras que sus hermanos ofrecieron para la investigación hace 66 años.

“Cuando a mi hermana Valerie y a mí nos notificaron que habían encontrado a nuestro hermano Dennis después de 66 años, nos quedamos impactados y asombrados. El British Antarctic Survey y el British Antarctic Monument Trust han sido un apoyo inmenso y, junto con la sensibilidad del equipo polaco al traerlo a casa, nos han ayudado a superar la trágica pérdida de nuestro brillante hermano”, declararon para medios locales familiares de Bell

El cuerpo estuvo en la Antártida 66 años

¿Quién era Dennis Bell?

Dennis “Tink” Bell era un hombre originario de Gran Bretaña, era el mayor de tres hermanos, al momento de su desaparición tenía 25 años de edad y trabajaba para el Servicio de las Dependencias Malvinas (Fids, por sus siglas en inglés), la razón por la que se encontraba en la Antártida.

En el año de su desaparición Bell realizaba un estudio y trabajo geológico como parte de una misión de dos años con un equipo conformado por otros tres investigadores. En una expedición Bell y un topógrafo identificado como Jeff Stokes encontraron una zona agrietada y creyeron que no habría riesgo.

Bell y su equipo

La nieve blanda de la zona dificulta el paso de los perros que los acompañaban, Bell en un intento por avanzar más soltó su equipo y comenzó a caminar sin esquís, cuando de repente cayó en una grieta de aproximadamente 30 metros de profundidad. Cuando Stokes intentó rescatarlo aún oía sus respuestas.

Por lo que bajó en una cuerda por él, lo logró rescatar y subieron, sin embargo, poco antes de llegar a tierra firme, el cinturón que sostenía a Bell se rompió y volvió a caer, a partir de ese momento, el resto del equipo perdió contacto con él; Stokes volvió a la base para pedir ayuda a los demás pero tardaron más de 12 horas en volver al lugar y ya no pudieron rescatarlo.

