Fuerte rayo impacta contra transformador eléctrico y lo hace explotar | VIDEO

Las tormentas eléctricas están azotando a muchas partes de Norteamérica, con fuertes lluvias y tormentas que desprenden granizo y descargas de energía que vigilan los centros meteorológicos ante la preocupación de las comunidades por verse afectadas por los fuertes rayos.

El pasado lunes 11 de agosto, un rayo impactó a Carolina del Norte, destacando por el caos que se reportó tras el suceso, aunque no dejó heridos las autoridades respondieron rápido para ayudar en la zona luego del video que se ha viralizado en redes sociales.

"¡Demasiada emoción para un lunes! El rayo provocó cortes de luz y retrasos en el tráfico. Por suerte, nadie resultó herido y las autoridades respondieron rápidamente, restableciendo la electricidad y retirando los cables caídos.", dijo la policía de Mount Pleasant.

¿Qué pasó con el rayo que cayó en el centro de Carolina del Norte?

Según las autoridades, el rayo que cayó sobre el transformador eléctrico en Estados Unidos, fue captado alrededor de las 11 am, en la carretera con intersección en Hwy 15 y Shelmore, Boulevard, provocando caídas de cables en la carretera así como cortes de electricidad generalizados, por lo que más de una docena de policías tuvieron que controlar el tráfico.

En el video se puede ver como el increíble rayo impacta directamente contra el generador cambiando rápidamente una explosión y dejando sin energía a los cientos de autos que cruzaban por la zona, en una escena majestuosa pero en este caso peligrosa para los automovilistas.

Aunque es cierto que los rayos son peligrosos, pueden serlo aún más cuando caen sobre un humano, pues estos pueden generar un paro cardiaco, quemaduras, algunas lesiones neurológicas o hasta traumatismos con lesiones en los órganos y es muy difícil poder sobrevivir a ellos.