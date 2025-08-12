Ex reina de belleza aparece flotando en el agua con signos de tortura tras ir a comprar comida

Acquene Arradaza fue vista por última vez el pasado jueves 31 de julio luego de que salió de su hogar para realizar compras para la comida en la ciudad de Ormoc City en Filipinas; sin embargo, ya no regresó a casa. Días después de la desaparición de la ex reina de belleza, su cuerpo fue encontrado mientras flotaba en las orillas de un pueblo costero.

De acuerdo con reportes de la policía, el cuerpo de la mujer de 35 años de edad fue visto frente a la aldea costera de Barangay 99 Diit. Al realizar la inspección los agentes vieron que el cuerpo de la ex participante de concursos de belleza tenía signos de tortura en varias áreas, además de que fue hallada atada de sus extremidades.

Además de las marcas de tortura, Acquene Arradaza fue lanzada al agua del mar cargada con varias piedras pesadas, que no hicieron el efecto deseado ya que el cadáver de la reina de belleza emergió de las profundidades hasta llegar a la orilla de la costa el cual fue descubierto por pescadores de la comunidad.

Los signos de tortura que sufrió la ex reina de belleza Acquene Arradaza

Una vez que los pescadores encontraron el cuerpo de la ex reina de belleza Acquene Arradaza, la policía comenzó con la investigación dado que la mujer había sido atada con dos sacos llenos con piedras, pista que fue clave para la primera línea de investigación que apunta a que la mujer de 35 años fue víctima de un feminicidio hace dos semanas.

Acquene Arradaza fue ganadora de un concurso de belleza. Foto: Asia Pacific Press vía ViralPress

Trascendió que ninguno de los familiares de Arradaza acudió a levantar la denuncia por la desaparición de la ex reina de belleza filipina, solo acudieron a identificar a la víctima que estaba en un avanzado estado de descomposición luego de haber sido atada con un candado de bicicleta en su cuello mientras fue amordazada y quedó con los ojos vendados.

Al respecto, la mayor de policía Shenna Layog, quien es comandante d´e la Comisaría 2 de la ciudad de Tacloban, describió las condiciones como fue hallado el cuerpo de la ex reina de belleza que apunta a haber sido una ejecución directa, por lo cual indagan el motivo del crimen.

“El cuerpo ya estaba hinchado y desnudo. También se observó que tenía el cuello, las manos y los pies atados. El rostro estaba cubierto con una tela negra e incluso con cinta adhesiva”: Shenna Layog.

Un video reveló que la ex reina de belleza Acquene Arradaza fue secuestrada

Durante la indagatoria, la policía accedió a cámaras de seguridad instaladas cerca de la tienda donde Acquene Arradaza iba a realizar sus compras de comida en Ormoc City, en ella vio a tres hombres armados que bajaron de una camioneta color negra y fueron directamente con la mujer para subirla al vehículo en contra de su voluntad.

“Según se informa, la víctima fue secuestrada por tres individuos armados no identificados que la obligaron a subir a un vehículo negro antes de huir en dirección a Kananga, Leyte”: Policía.

Acquene Arradaza fue secuestrada por un comando all ir a comprar comida en Filipinas. Foto: Asia Pacific Press vía ViralPress

En las imágenes del video se observa cuando los furiosos hombres armados se detuvieron cerca de la tienda sobre la carretera para llevarse a la mujer. El mismo día que fue localizado su cuerpo, cinco días después de haber sido raptada, la policía indicó que recibieron el primer reporte de desaparición de la participante de los certámenes de belleza.

Por lo anterior, un portavoz de la policía de la ciudad de Ormoc, afirmó: “Podríamos haber interceptado el vehículo de los sospechosos en los límites de la ciudad o municipio si hubieran presentado una denuncia antes”, acotó la fuente citada por el Daily Star.

Acquene Arradaza era una madre soltera y tenía tres hijos. Durante su prime como concursante en los certámenes de belleza, logró ganar el concurso Miss Matag-ob en el municipio del mismo nombre. Tenia un hermano llamado Eros Arradaza de 30 años de edad que murió en un tiroteo con la policía durante una redada de drogas.