Esteban, de 19 años, sacó a pasear a su perro y un hombre en situación de calle lo mató por no darle limosna | VIDEO

Esteban Yepes Palacio, un joven de 19 años, fue asesinado en plena vía pública por un hombre en situación de calle, en el municipio de Itagüí, en el sur del Valle de Aburrá, Colombia. El ataque, que quedó registrado en video por cámaras de seguridad, ocurrió el pasado lunes a las 14:00 horas, tiempo local, en la carrera 51 con calle 53, en el barrio Villa Paula, una zona céntrica del municipio.

Según las primeras versiones de las autoridades, el incidente se desencadenó cuando Esteban, quien paseaba a su perro frente a un almacén veterinario, se negó a darle una moneda al agresor, identificado como William de Jesús Cadavid, de aproximadamente 70 años.

Testigos relataron que tras la negativa, el hombre atacó al joven con un arma blanca, propinándole una herida mortal en el cuello. Aunque el joven corrió tras recibir la puñalada y luego intentó tomar a su perro, a quien había soltado tras el ataque, la herida finalmente lo hizo desplomarse y fallecer en el lugar, pese a los intentos de otras personas por brindarle ayuda.

Sin embargo, las imágenes de las cámaras de seguridad pondrían en duda esta versión, pues no parece que haya habido un intercambio de palabras previo entre la víctima y el agresor, lo que ha generado la especulación de que el ataque fue totalmente aleatorio.

Autoridades destacan captura "en tiempo récord"

¡Capturado en Envigado responsable de ataque a joven ocurrido en Itagüi!



Gracias a la rápida reacción de la Policía Militar, se logró la captura de este sujeto cerca al sector de Peldar.



Minutos antes este sujeto había causado heridas a un joven causándole la muerte en Itagüi. pic.twitter.com/ZBDqkqIkdX — Secretaría Seguridad (@SeguridadEnv) August 11, 2025

Esteban, oriundo de Concordia, en el Suroeste antioqueño, vivía en Itagüí con su familia, compuesta por sus padres y una hermana. Era un joven conocido por su amabilidad y respeto, según los medios locales colombianos, que hablaron con sus familiares. Graduado del colegio El Rosario de Itagüí, Esteban mantenía lazos con su municipio natal, donde visitaba frecuentemente a familiares y amigos.

Las autoridades de Itagüí destacaron la captura “en tiempo récord” del presunto responsable en el sector de Peldar, cerca del Puente Fundadores en Envigado, a pocos kilómetros del lugar del crimen.

¡Capturado en tiempo récord! Gracias a la acción conjunta entre la Policía, el Ejército y la Secretaría de Seguridad de Itagüí, y al seguimiento por el sistema de cámaras de seguridad, se logró el arresto de la persona que presuntamente asesinó a un adolescente en la zona Centro… pic.twitter.com/OSd08H8vt4 — Alcaldía de Itagüí (@AlcaldiaItagui) August 11, 2025

La detención fue posible gracias a la coordinación entre la Policía Metropolitana, el Ejército y la Secretaría de Seguridad de Itagüí, apoyados por el sistema de cámaras de seguridad de ambos municipios. El capturado, William de Jesús Cadavid, enfrenta cargos por homicidio agravado y fue puesto a disposición de las autoridades para su judicialización.

El secretario de Seguridad de Itagüí, Rafael Andrés Otálvaro, destacó la efectividad de la operación conjunta, que permitió capturar al sospechoso. La Alcaldía de Itagüí y la Secretaría de Seguridad de Envigado también informaron sobre el hecho a través de mensajes en X, subrayando la importancia de las cámaras de seguridad y la acción coordinada para lograr la detención.

Este caso eleva a ocho el número de homicidios registrados en Itagüí en lo que va de 2025, según datos de la Policía Metropolitana.