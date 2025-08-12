Temporada de Huracanes 2025

Erin se convertirá en huracán mayor en el Atlántico y pone en ALERTA a estas 6 zonas

Actualmente, el meteoro se encuentra como tormenta tropical

Prevén que Erin se convierta en huracán mayor en el Atlántico Foto: AFP / CNH

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) prevé que la actual tormenta tropical Erin se convierta en huracán mayor, de categoría 3, 4 o 5 en su paso por el Océano Atlántico, a 820 millas de Cabo Verde, ¿pero qué sabemos sobre este meteoro y si existe la posibilidad de que afecte a México?

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) prevé que la trayectoria de Erin sea de la siguiente manera:

  • 12 de agosto: Tormenta tropical
  • 13 de agosto: Huracán categoría 1, aproximadamente a las 08:00 horas
  • 14 de agosto: Huracán categoría 1
  • 15 de agosto: Huracán categoría 2
  • 16 de agosto: Huracán categoría mayor
El CNH sigue la trayectoria de laactual tormenta tropical Erin

Hasta el momento, Erin no representa un riesgo climatológico para México, pero sí para los siguientes 6 países

  1. Puerto Rico
  2. Las Antillas
  3. Cuba
  4. Haití
  5. República Dominicana 
  6. Islas Vírgenes

Los huracanes se catalogan de acuerdo con sus rachas vientos sostenidos, en la escala Saffir Simpson:

  • Huracán categoría 1, vientos de 119-153 km/h
  • Huracán categoría 2, vientos de 154-177 km/h
  • Huracán categoría 3 (mayor), vientos de 178-208 km/h
  • Huracán categoría 4 (mayor), vientos de 209-251 km/h
  • Huracán categoría 5 (mayor), vientos de 252 km/h o más

 

