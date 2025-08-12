Erin se convertirá en huracán mayor en el Atlántico y pone en ALERTA a estas 6 zonas

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) prevé que la actual tormenta tropical Erin se convierta en huracán mayor, de categoría 3, 4 o 5 en su paso por el Océano Atlántico, a 820 millas de Cabo Verde, ¿pero qué sabemos sobre este meteoro y si existe la posibilidad de que afecte a México?
El Centro Nacional de Huracanes (CNH) prevé que la trayectoria de Erin sea de la siguiente manera:
- 12 de agosto: Tormenta tropical
- 13 de agosto: Huracán categoría 1, aproximadamente a las 08:00 horas
- 14 de agosto: Huracán categoría 1
- 15 de agosto: Huracán categoría 2
- 16 de agosto: Huracán categoría mayor
Hasta el momento, Erin no representa un riesgo climatológico para México, pero sí para los siguientes 6 países
- Puerto Rico
- Las Antillas
- Cuba
- Haití
- República Dominicana
- Islas Vírgenes
Los huracanes se catalogan de acuerdo con sus rachas vientos sostenidos, en la escala Saffir Simpson:
- Huracán categoría 1, vientos de 119-153 km/h
- Huracán categoría 2, vientos de 154-177 km/h
- Huracán categoría 3 (mayor), vientos de 178-208 km/h
- Huracán categoría 4 (mayor), vientos de 209-251 km/h
- Huracán categoría 5 (mayor), vientos de 252 km/h o más
Sigue la TRAYECTORIA de la tormenta tropical Erin EN VIVO