“Era muy posesivo”, José asesinó a machetazos a sus hijos e hirió a su esposa embarazada, luego se quitó la vida

Un hombre de 48 años de edad llamado José Ricardo Ferreyra acabó con la vida de sus hijos a machetazos, hirió a su esposa embarazada, así como a su cuñado para posteriormente quitarse la vida y trascendió que este impactante episodio criminal ocurrió después de un aviso de separación, por lo que, como era de esperarse, este caso ocurrido en la provincia argentina de Misiones ha provocado una gran conmoción entre la sociedad del país sudamericano.

Este desafortunado caso de violencia intrafamiliar llevado al extremo ocurrió en el barrio de San Lorenzo de Posadas en la provincia de Misiones, Argentina y de acuerdo con las primeras investigaciones el multihomicidio y suicidio ocurrió el pasado domingo 10 de agosto, sin embargo, fue hasta la mañana del lunes 11 cuando se descubrió la macabra escena pues la hermana del agresor reportó a la policía que no sabía nada de su cuñada y sus sobrinos, lo cual, le pareció extraño debido a que mantenían contacto permanente pues vivían a tan solo unas casas de distancia.

La escena del crimen fue descubierta la mañana del lunes 11 de agosto. Foto: Misiones Online

Tras el arribó de la policía José Ricardo Ferreyra fue localizado sin vida, se informó que su cuerpo estaba colgado de una viga de la propiedad, además, en otra habitación fueron hallados los cuerpos de sus hijos, Evelyn de 13 y Mariano de 21, quien tenía una discapacidad motriz, ambos murieron desangrados tras haber sido heridos en el cuello.

En otra de las habitaciones de la residencia fue hallada Paola, la esposa de José, quien está embarazada, presentaba distintas heridas producidas por un arma punzo cortante, así como múltiples golpes, por lo que fue trasladada a un hospital donde es atendida en el área de terapia intensiva, además, en el domicilio también fue hallado un hombre que fue identificado como hermano de Paola, quien también tiene una discapacidad motriz, fue encontrado gravemente herido por lo que también fue llevado a una clínica para su atención y se reporta que evoluciona favorablemente.

José agredió a su familia con un afilado machete y luego de colgó de una viga para quitarse la vida. Foto: FB: El Territorio

“Era muy posesivo”, José asesinó a su familia antes de aceptar separarse

Julia Ferreyra, hermana de José, señaló que la última vez que habló con su consanguíneo, le dijo que su hija le había confesado que un hombre iba a buscar a Paola de forma recurrente, sin embargo, la mujer aseguró que su hermano solo “estaba delirando” pues ella era sumamente cercana a su su cuñada y nunca hubo señales de una infidelidad, además, no dudó en calificar a su hermano como una persona “cerrada”, asimismo, señaló que su cuñada le confesó que "no aguantaba más" la violencia psicológica de parte de José.

Por su parte, Carina, hermana de Paola, señaló que hace unos días su hermana le había avisado a José que ya no quería continuar la relación porque el sujeto era sumamente posesivo y celoso, incluso, detalló que no la dejaba reunirse con sus padres y hermanos, por lo que la noticia no le cayó bien y cree que este fue el motivo por el que cometió el atroz crimen y después se quitó la vida.

“Hace unas semanas ella le dijo para separarse de nuevo, pero él no quería, se negaba. José era muy posesivo, no la dejaba juntarse con sus hermanos, con sus padres, era muy celoso, loco”, expresó Carina, quien para finalizar señaló que su hermana todavía no sabe que sus hijos están muertos.