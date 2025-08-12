Elefante enfurecido pisotea a turista que tropezó al escapar, así sobrevivió al ataque | IMÁGENES FUERTES

En redes sociales se ha comenzado a viralizar un impresionante video que muestra un hecho insólito ocurrido en la reserva de tigres de Bandipur, al sur de India. Todo comenzó cuando un elefante se encontraba a mitad de la carretera alimentándose de unas zanahorias que tiró un camión que minutos antes había pasado por la zona.

Debido a que el elefante se alimentaba sobre la carretera, una larga fila de automovilistas y motociclistas esperaban pacientemente a que el paquidermo terminara su festín, pero la calma terminó cuando un imprudente turista bajó de su vehículo para ver al animal más cerca.

Testigos relataron que el elefante no parecía ser agresivo, pero el hombre decidió caminar demasiado cerca del animal, por lo que el enorme mamífero se sintió amenazado y reaccionó enfurecido para alejar al turista de la zona donde se encontraba alimentándose. En las imágenes captadas con el celular de al menos dos testigos, se puede ver el momento exacto en que el paquidermo comienza a perseguir al turista, justo en el momento y que iba a cruzar un vehículo particular.

El elefante se alimentaba de unas zanahorias que minutos antes tiró un camión que pasó por la carretera. Créditos: Instagram germanbakerspencer

Turista no sufrió heridas graves en el cuerpo

Un segundo video tomado desde el interior de un automóvil muestra al hombre siendo perseguido por el elefante, así como el momento en que tropieza el turista y cae al suelo para después ser pisado por el enorme animal que puede llegar a pesar hasta casi 11 mil kilos cuando se trata de un macho en edad adulta.

De acuerdo con algunos medios locales, afortunadamente el hombre logró levantarse y no sufrió heridas graves, aunque la situación dejó claro que se debe respetar el espacio de los animales, sobre todo de aquellos que viven en reservas naturales como Bandipur para no poner en riesgo la vida, como le sucedió repentinamente al turista intruso.

Por ello, los guardabosques hacen un llamado a los turistas y personas que habitan en las inmediaciones de las reservas a no acercarse ni molestar a la fauna silvestre para no poner en riesgo la vida de las personas y la de los propios animales, que se ven forzados a reaccionar defensivamente en algunas ocasiones para protegerse.