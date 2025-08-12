Dos adolescentes son arrolladas por un auto tras caer de su patín eléctrico, solo una de ellas sobrevivió

Una adolescente de 12 años murió tras caerse de un patín eléctrico y luego ser atropellada instantáneamente por un automóvil que estaba pasando a un costado, por lo que su madre está en busca de justicia ya que no se ha tenido una sanción para el conductor.

Todo sucedió cuando Abby Gillon y uno de sus amigos estaban conduciendo patines eléctricos, en la calle de Aston, en un suburbio de Filadelfia, cuando repentinamente ambos se cayeron y fueron atropellados por el mismo automóvil, generando conmoción en los vecinos que lo presenciaron todo.

Fueron paramédicos quienes atendieron a la pequeña de 12 años, por lo que los trasladaron a un hospital infantil, en el Delaware con un estado crítico, sin embargo Abby falleció a causa de sus heridas dos días después, mientras que su amiga Bella Jones de 11 años sobrevivió.

¿Qué pasó con las niñas atropelladas por un automóvil en EU?

Según medios locales el conductor habría colaborado con la policía y por ello no se presentaron cargos penales, mientras que la madre de Abby, quien se llama Lori Kralle, se siente destrozada ya que su hija Abby fue la única que perdió la vida por el fuerte accidente que se vivió.

“Mi mejor amiga, mi única hija, no quiero que otra familia tenga recibir esa llamada ni enterrar a su hijo, no debería haber sucedido”, dijo Lori Kralle

Por ello decidieron crear y apoyar una ley llamada la Ley Abby pues esta prohibiría que las personas menores de 16 años conduzcan patines eléctricos, a más de 20 km/h y requeriría que los conductores de 16 a 17 años que usen cascos, para que lo que le pasó a Abby no vuelva a suceder.

Por ello la familia decidió abrir una cuenta en GoFundMe y pedir donaciones para poder costear los gastos del funeral, luego de que la pequeña de 12 años perdiera la vida tras estar jugando en un patín eléctrico, mismo en el que iba con una amiga que si pudo sobrevivir al arrollamiento.