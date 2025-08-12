Desfile termina en tragedia: madres se lanzan al río para salvar a sus hijos pero mueren todos

El pasado sábado 9 de agosto un desfile escolar terminó en tragedia, que en medio de confusión derivó en la muerte de dos madres de familia y sus hijos, quienes habían sido arrastrados por el río Salazar, en el norte de Santander, en Colombia, el fin de semana reciente.

Los hechos ocurieron durante el Festival de Bandas Infantiles, en Salazar de las Palmas en Norte de Santander, en donde las familias se habían preparado para el gran día, entre instrumentos musiclaes, banderines, porras y los compañeros del Colegio Jean Piaget. En medio de la multitud se encontraban Isabela Velandia Cristancho, de 10 años, y Danny Stewar Burbano Gauta, de 11.

Los niños desfilaban en las inmediaciones del río Salazar, afluente a donde decidieron mterse a chapotear un rato para disfrutar luego del evento, para el que se habían preparado tanto. Mientras los chicos se encontraban en el agua, el cauce de la corriente se desvió de manera intempestiva y arrastró a Isabela y Danny.

En medio de la desesperación, las madres de ambos niños tomaron una drástica decisión y se arrojaron al río, que creció en fuerza, en medio de la mirada del resto de los asistentes, quienes no pudieron hacer algo relevante para ayudarlas, aunque otra madre también se lanzó al río para intentar salvar a alguno.

Sin embargo, cuatro personas fallecieron, quienes fueron identificadas como madres e hijos:

Isabela Velandia Cristancho, de 10 años

Mariela Cristancho Bautista, de 33 años

Danny Stewar Burbano Gauta, de 11 años

Rudi Esperanza Gauta, de 50 años

En medio de la confusión, los padres de familia llamaron a la policía para que acudieran a colaborar con la búsqueda de las dos mujeres y los dos niños, miembros de la comunidad del Colegio Jean Piaget. Después de horas de labores, fueron encontrados los cuerpos de las cuatro personas.