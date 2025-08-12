Captan en VIDEO el momento en que un joven de 14 años salva a su primo de morir atragantado

Lo que parecía una noche de diversión y alegría, casi termina en tragedia en un domicilio de Fortaleza en Brasil, donde un joven se atragantó con un cereal. En las imágenes que han circulado en plataformas como Instagram y Twitter se aprecia como la víctima es auxiliada con la maniobra Heimlich.

De acuerdo con información de O Globo, periódico brasileño, el afectado Igor Vasconcelos, de 13 años, no podía respirar tras atragantarse con cereales, y solo la reacción inmediata de su primo Silas, de 14, evitó un desenlace fatal. El adolescente le salvó la vida.

En un inicio la tía de los niños intentó ayudar a Igor dándole palmadas en la espalda, pero al no obtener resultados decidió pedir ayuda externa. Mientras seguía ocurriendo la emergencia Silas, con todos los videos que observó en redes sociales, aplicó la maniobra de rescate para ayudar a su primo.

Igor fue llevado a un hospital y se recuperó. La familia difundió el video del rescate para que más personas aprendan esta técnica de primeros auxilios. El contenido audiovisual provocó grandes reacciones, entre los que destacaron la acción valiente del adolescente.