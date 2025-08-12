Bebé de 6 meses sufre quemaduras tras accidente con olla de arroz: hospital envía factura de 100 mil dólares por atenderlo

Lo que parecía en un inicio una emergencia familiar y un golpe brutal a las financias personales, terminó en una historia de esperanza y recuperación. En 2022 una familia de California, Estados Unidos, recibió una factura de 100 mil dólares tras atender a un bebé de 6 meses con quemaduras de segundo grado.

Jessica Farwell, madre del menor y residente de California, relató en entrevista para ABC 7 News, que en 2022 el infante sufrió un accidente tras caerle encima una olla arrocera, por lo que de inmediato junto con su pareja lo llevaron hacia un hospital donde le administraron fentanilo.

Al percatarse que el menor tenía heridas más graves pidieron que fuera trasladado hacia una unidad especializada, por lo que alertaron a una ambulancia pero el vehículo tardaría hasta 8 horas. Los padres se postularon para llevar al menor en su automóvil pero los médicos se negaron argumentando que su estado de salud era delicado.

Para resolver la situación los médicos llamaron a una ambulancia en helicóptero para su traslado del menor hacia una unidad que terminó atendiendo sus heridas y salvándole la vida. La encrucijada iniciaría tiempo después cuando el hospital envió dos facturas a la familia: una de 90 mil dólares y otra por 10 mil dólares.

"Entiendo que las ambulancias son maquinaria de alta tecnología. Cuentan con personal médico con títulos especializados. Pero, al fin y al cabo, un viaje de 0,3 millas nunca debería costarle a un paciente 10.000 dólares", declaró la afectada

Tanto las aseguradoras como el hospital buscaban que la familia pagara la gran cantidad, sin embargo, fue hasta que la familia se apoyó con una organización civil para contactarse con todas las partes involucradas y lograr que se eximieran ambas facturas por un valor total de $100,032.