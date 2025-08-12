Arrestan a tres niños por asesinato de un hombre de 40 años: las autoridades investigan

Tres menores de edad fueron arrestados el pasado domingo 10 de agosto de 2025, como principales sospechosos del asesinato de un hombre de aproximadamente 40 años, ocurrido en la Isla de Sheppey, Reino Unido. Según informó Kent Police a la BBC, los hechos ocurrieron en Warden Bay Road, Leysdown-on-Sea, poco después de las 19:00 horas, tras reportes de una pelea en la que la víctima fue brutalmente atacada.

A pesar de la respuesta de la policía y un equipo de ambulancia aérea, el hombre fue declarado muerto en el lugar. Los familiares de la víctima han sido notificados, aunque su identidad no ha sido revelada.

Kevin McKenna, diputado por Sittingbourne y Sheppey, expresó estar “profundamente entristecido y conmocionado” por el suceso.

La policía mantuvo un cordón de seguridad en la escena hasta la tarde de este martes 12 de agosto, cuando el Servicio de Bomberos de Kent asistió para retirar equipos, mientras los agentes continuaban buscando evidencia, incluyendo en el centro de Leysdown-on-Sea, cerca de una sala de juegos.

Las autoridades solicitaron a cualquier testigo o persona con información que se comunique con ellos para esclarecer los hechos, debido a que hasta el momento no se ha hecho público el posible móvil que habría derivado en este asesinato. Según los reportes, los detenidos son una adolescente de 16 años de edad, así como dos menores del sexo masculino de 14 y 15 años de edad.

No es el primer homicidio cometido por menores en en el país

Este no es el primer caso en el Reino Unido donde menores de edad son implicados en homicidios. Un caso notorio fue el asesinato de James Bulger en 1993, cuando dos niños de 10 años, Robert Thompson y Jon Venables, secuestraron, torturaron y mataron a un niño de dos años en Liverpool. Ambos fueron condenados a detención en instituciones juveniles, pero fueron liberados en 2001 bajo nuevas identidades.

Otro caso conocido ocurrió en 2023, cuando dos chicos de 12 años fueron condenados por el asesinato de Shawn Seesahai, de 19 años, en Wolverhampton, apuñalado con un machete. Los menores, considerados los asesinos con cuchillo más jóvenes en la historia de Reino Unido, fueron condenados a 10 años de cárcel.

¿Cuáles son las penas que pueden recibir los menores de edad en Reino Unido?

Three arrests have been made following the death of a man in Leysdown-on-Sea on the Isle of Sheppey. Kent Police was... Posted by Kent Police on Monday, August 11, 2025

En el Reino Unido, los menores de 18 años acusados de homicidio enfrentan un sistema judicial específico. Según la legislación británica, los menores de 10 años no pueden ser penalmente responsables, pero aquellos entre 10 y 17 años son juzgados en tribunales juveniles o, en casos graves como asesinato, en tribunales de la Corona.

La duración mínima de la condena depende de la gravedad del crimen, la edad del menor y factores atenuantes. Por ejemplo, en el caso Bulger, los culpables cumplieron ocho años antes de su liberación bajo supervisión estricta.

En Sheppey, los tres adolescentes permanecen bajo custodia mientras la investigación avanza. La policía continúa recopilando pruebas, incluyendo el uso de perros especializados, para determinar las circunstancias exactas del crimen.