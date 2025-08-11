Yuliana denunció a familiar y aparece muerta, así fueron sus angustiantes últimos momentos con vida

Yuliana Borges vivió varios días con angustia luego de haber denunciado a uno de sus familiares, recordó su madre luego de que su hija de 18 años de edad fue encontrada sin vida y con varias marcas en su cuerpo que apuntan a que la joven fue víctima de un feminicidio. El principal sospechoso es uno de los tíos de la adolescente.

El crimen sucedió en la provincia de Tucumán en Argentina, toda vez que Yuliana había realizado una denuncia en contra de uno de sus tíos desde hace un par de meses, según relató su madre. Sin embargo, el aviso a la policía no pudo evitar que presuntamente el pariente de la víctima le haya quitado la vida.

Según la madre de Yuliana, la denuncia que hizo su hija contra uno de sus tíos fue porque había abusado sexualmente de ella; pero tras los dos meses de la declaración el cuerpo de la joven de 18 años fue localizado en el interior de su propio hogar en el barrio Ampliación Olleros, en San Miguel de Tucumán.

Las marcas en el cuerpo de Yuliana, las claves de su muerte

Vecinos de Yuliana alertaron a la policía luego de haber escuchado situaciones extrañas en el interior de la casa, por lo que al llegar, los uniformados vieron a Yuliana sin signos vitales. Al momento de realizar la inspección, el cadáver de la joven de 18 años presentaba marcas en casi toda su piel.

Yuliana acusó a su tío por haber abusado de ella. Foto: A24

En ese sentido, los agentes indicaron que se trataban de marcas generadas por golpes que quedaron visibles en distintas partes del cuerpo de Yuliana. El hallazgo del cuerpo de la mujer trascendió además debido a que la víctima había hecho un pedido especial a la policía tras hacer su denuncia.

Al declarar que había sido abusada sexualmente por uno de sus tíos, Yuliana pidió a las autoridades medidas de protección especial porque sentía que estaba en riesgo su vida tras denunciar a su familiar; sin embargo, dos meses después fue atacada sin que hubiera avances en el caso, de acuerdo con información de medios locales.

El dolor de la madre de Yuliana: “Me arrebataron a mi hija y me dejaron sin nada”

La madre de Yuliana Borges está devastada al saber el destino que tuvo su hija; junto con el resto de su familia, exige justicia para que arresten a los culpables de la muerte de la adolescente, ya que aseguró no se llevaron a cabo con efectividad y rapidez las medidas de precaución para Yuliana.

“Me arrebataron a mi hija y me dejaron sin nada. No quiero que ninguna madre pase por lo que estoy viviendo. Que pague quien tenga que pagar”: Madre de Yuliana Borges.

Yuliana soñaba con ser enfermera, pero fue hallada sin vida. Foto: A24

“Hace dos meses pedí ayuda y nadie hizo nada. Hoy mi hija está en un cajón”, enfatizó la madre de Yuliana al afirmar que no recibió ayuda de la policía a pesar de haber acudido a hacer la denuncia por violación. Los uniformados abrieron una investigación en la cual tienen identificado a un familiar como el posible autor del feminicidio.

No obstante, se desconoce si se trata del mismo tío del que abusó sexualmente de Yuliana o es otro pariente que está involucrado en el crimen. Hasta el momento no se ha dado a conocer si hay personas detenidas por el feminicidio.

Yuliana era una joven de 18 años de edad que había terminado la secundaria, pero tenía un sueño, de acuerdo con su familia, la adolescente soñaba con ser una enfermera. En su colonia, Yuliana era conocida por ser una persona que siempre estaba dispuesta a ayudar a quien lo necesitara, pero tras el ataque que sufrió a manos de su tío, su rutina y forma de ser cambió de manera repentina.