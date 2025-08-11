Un muerto, un desaparecido y 10 heridos por explosiones en planta siderúrgica: así fue el momento del siniestro | VIDEO

Una tragedia se registró este lunes 11 de agosto de 2025 en la planta siderúrgica Clairton Coke Works de U.S. Steel, ubicada a unos 24 kilómetros de Pittsburgh, Pensilvania, cuando múltiples explosiones dejaron un saldo de un trabajador fallecido, un desaparecido y al menos diez heridos. El incidente, ocurrido en una de las áreas de operación de baterías de coque de la planta, generó una columna de humo negro visible en todo el valle del río Monongahela, causando conmoción en la comunidad local.

Según las autoridades del condado de Allegheny, la primera explosión se reportó a las 10:51 de la mañana, seguida de varias detonaciones secundarias que, aunque no causaron heridas graves adicionales, intensificaron la emergencia.

Equipos de rescate trabajan contrarreloj para localizar a una persona que permanece desaparecida, atrapada bajo los escombros. Las autoridades creen conocer su ubicación aproximada, pero la operación de búsqueda sigue activa.

“Es una misión de rescate que requiere una investigación técnica y minuciosa”, afirmó Victor Joseph, superintendente asistente de la policía del condado, en una sesión informativa.

Identifican al único fallecido hasta el momento

El fallecido fue identificado como Timothy Quinn, de 39 años, según confirmó el alcalde de Clairton, Richard Lattanzi, quien describió el día como “horrible” para la ciudad.

Los heridos, en su mayoría con lesiones no mortales, fueron trasladados a hospitales locales, algunos a unidades de quemados, aunque no se ha precisado la gravedad exacta de sus condiciones.

“Estamos orando por la comunidad de Clairton y agradecemos la valentía de los primeros respondedores”, expresó el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, a través de redes sociales.

Explosiones se percibieron a varios kilómetros de distancia

La columna de humo fue visible a varios kilómetros. Foto: Especial

El impacto de las explosiones se sintió más allá de la planta. Residentes cercanos reportaron haber sentido temblores en sus hogares.

“Todo lo que vi por la ventana fue humo negro, muy oscuro”, relató a CBS News Deanna Forkey, quien administra un negocio cercano. Sandy Lawson, residente de Glassport, describió cómo su casa tembló mientras trabajaba en su oficina. Un bombero que acudió al lugar comparó la escena con la detonación de una bomba.

Por precaución, las autoridades recomendaron a los residentes en un radio de 1.6 kilómetros de la planta permanecer en sus hogares, cerrar puertas y ventanas, y configurar los sistemas de ventilación para recircular el aire.

Aunque los monitores de calidad del aire no detectaron niveles peligrosos de partículas PM 2.5 ni dióxido de azufre, según la ejecutiva del condado, Sara Innamorato, las medidas preventivas se mantienen.

David B. Burritt, presidente de U.S. Steel, aseguró que la empresa colabora con las autoridades para determinar la causa del incidente, que aún está bajo investigación, según un comunicado.

La planta, parte de un complejo industrial propiedad de Nippon Steel tras una adquisición en junio, es la mayor instalación de producción de coque en Estados Unidos, con cerca de 1,300 empleados y una producción anual de 4.3 millones de toneladas, por lo que es un pilar para una industria históricamente vital para la región, conocida como la “Ciudad del Acero”.