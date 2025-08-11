Turistas distraídos casi son aplastados por bisontes en Yellowstone | VIDEO

Varios turistas vivieron momentos de alta tensión luego de que un grupo de bisontes pasaron muy cerca del camino sobre la carretera donde varios paseantes bajaron de sus automóviles para poder presenciar más cerca a los animales en su hábitat en el Parque Nacional de Yellowstone ubicado en el estado de Wyoming y se extiende a partes de Idaho y Montana en Estados Unidos.

El momento del viaje de los bisontes quedó documentado en un video que fue compartido en las redes sociales por el youtuber Jay Andersen, creador de contenido dedicado a la proyección de videos de la naturaleza al captar a los animales en su estado salvaje al estar libres en sus hábitats donde nacieron y crecieron.

En el metraje de poco más de un minuto que publicó Andersen se observa a varios turistas que están cercanos al puente del río Lamar de Yellowstone, quienes con sus cámara de fotografía en mano se preparaban para retratara a los osos que posaban cercanos en su caminata en la región natural que es su hogar y uno de los atractivos del territorio estadounidense.

Tres bisontes trataron de escapar del camino al que llegaron por accidente

La vista con los osos captó toda la atención de los visitantes al parque nacional y dada su majestuosidad al tener un enorme tamaño y presencia, los turistas enfocaron sus miradas hacia los mamíferos con garras y extenso pelaje que parecen cariñoso, pero en realidad son excelentes cazadores con una gran fuerza.

“La multitud estaba observando a unos osos y no prestaba atención al bisonte que se acercaba”: Jay Andersen advirtió.

Los bisontes estuvieron a nada de aplastar a 3 turistas. Foto: YouTube / Jay Andersen

Al tener la atención total en los osos, la gente no se dio cuenta que aparecieron tres bisontes para subir al puente, por lo cual mantuvieron una muy reducida distancia entre las personas que seguían fotografiando y admirando a los osos, informó el medio local Unofficial Networks.

Uno de los bisontes fue el primero en pasar y un grupo de turistas se quitó ya que el animal pasó enfrente de ellos al interrumpir que siguieran observando a los osos en pleno Parque Yellowstone.

El bisonte seguía su trayectoria ahora sobre el pavimento del camino de la carreta y el puente. Asimismo lo siguieron otros dos de sus compañeros para tomar el mismo trayecto mientras que algunas de las personas también caminaban sin alterarse por la presencia de los bisontes.

El paso de los bisontes cerca de los turistas terminó sin incidentes

Todo parecía marchar con relativa calma cuando un par de camionetas avanzaron de frente a los bisontes en sentido contrario a como caminaba. Ese detalle ocasionó que uno de los animales acelerara su marcha en incluso hiciera un rápido movimiento de zigzag, comportamiento que fue copiado por sus otros dos compañeros.

En ese instante, uno de los bisontes iba a chocar con uno de los dos automóviles que al ver a los animales, decidieron parar la marcha de sus camionetas. Cuando los bisontes corrieron también estuvieron a punto de aplastar a tres turistas que caminaban a la orilla de la carretera, pero se salvaron al no ser contactados por la espalda ya que avanzaban en el mismo sentido que los bisontes.

Los bisontes pasaron el camino sin provocar ningún tipo de incidente, aunque estuvieron muy cerca de llevarlo a cabo y todo quedó en una experiencia extrema para los turistas que acudieron al parque Yellowstone que está ubicado sobre una área volcánica cañones donde hay ríos alpinos, bosques frondosos, termales y géiseres chorreante.

En la descripción de su video, el creador de contenido indicó: “Unos bisontes se divertían asustando a la gente en un puente sobre el río Lamar, en el Parque Nacional de Yellowstone. La multitud observaba a unos osos, sin prestar atención al bisonte que se acercaba. Yo observaba desde lejos (unos 200 metros) y esperaba que el bisonte armara un alboroto”.