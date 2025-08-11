Trump plantea reclasificar la marihuana como droga menos peligrosa, lo que reduciría las penas por posesión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció el lunes que su administración está considerando reclasificar la marihuana como una droga menos peligrosa, un movimiento que podría reducir las penas asociadas con su posesión y facilitar la investigación médica.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump señaló que la decisión se tomará en las próximas semanas, describiendo el tema como "muy complicado".

Actualmente, la marihuana está clasificada como una droga de Categoría I, junto con sustancias como la heroína y el LSD, consideradas sin uso médico aceptado y con alto potencial de abuso. Reclasificarla como Categoría III, donde se encuentran drogas como la ketamina y los esteroides anabólicos, implicaría reconocer un potencial de dependencia moderado o bajo.

El anuncio llega tras un reporte del Wall Street Journal del viernes pasado que indicaba que Trump estaba evaluando esta medida, algo que la administración Biden había considerado pero no implementó.

¿Qué implicaría la reclasificación de la marihuana?

Trump dijo que no había una decisión tomada sobre este tema. Foto: Cuartoscuro

La reclasificación no legalizaría completamente la marihuana, pero reduciría las sanciones y permitiría mayores beneficios fiscales para la industria del cannabis, además de facilitar la investigación científica sobre sus usos médicos.

Trump destacó tanto los aspectos positivos como los negativos de la marihuana. Sin embargo, no especificó si apoya plenamente la reclasificación, solo que su administración la está considerando.

"He escuchado cosas grandiosas relacionadas con lo médico, y cosas malas relacionadas con casi todo lo demás", dijo, refiriéndose a los beneficios para el dolor y otras aplicaciones médicas.

Antes de las elecciones de 2024, Trump expresó su apoyo a una enmienda en Florida para legalizar la marihuana en todo el estado, la cual no fue aprobada por los votantes. En una publicación en Truth Social, afirmó que es hora de "poner fin a los arrestos y encarcelamientos innecesarios de adultos por pequeñas cantidades de marihuana para uso personal" y abogó por regulaciones inteligentes que permitan el acceso a productos seguros y probados para adultos. En la misma conferencia, Donald Trump anunció cambios en la seguridad de Washington. Foto: AP

La conferencia de prensa donde Trump abordó este tema también incluyó el anuncio de una intervención federal en la policía de Washington D.C. y el despliegue de la Guardia Nacional para abordar el crimen y la falta de vivienda en la capital.

Cuando se le preguntó si reclasificar la marihuana enviaría un mensaje contradictorio en el contexto de su agenda de "limpiar" el crimen, Trump no ofreció una respuesta directa, reiterando que la decisión está en proceso de evaluación.

El tema ha generado controversia entre los aliados conservadores de Trump. Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA y activista conservador, expresó su oposición en una publicación en X el sábado, argumentando que la reclasificación podría afectar negativamente los espacios públicos.