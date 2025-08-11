Tres muertos deja un tiroteo en supermercado de Texas; un sospechoso fue arrestado

Un tiroteo se registró este lunes 11 de agosto en un supermercado de la cadena Target en Austin, Texas, dejando un saldo de tres personas muertas, según informó la policía local. El incidente ocurrió en el estacionamiento de la tienda, donde un hombre armado abrió fuego contra las víctimas antes de huir del lugar.

La jefa de policía de Austin, Lisa Davis, confirmó en una conferencia de prensa que el sospechoso, descrito como un hombre blanco de aproximadamente 32 años con antecedentes de problemas de salud mental, fue capturado en el sur de la ciudad.

Tras el ataque, el individuo robó un vehículo para escapar, pero lo chocó y posteriormente robó otro automóvil antes de ser detenido por las autoridades.

Los oficiales que respondieron al llamado encontraron a tres personas fallecidas en el estacionamiento de Target.

"Este es un día muy triste para Austin y para todos nosotros. Mis condolencias están con las familias de las víctimas", expresó Davis, quien señaló que aún no se ha divulgado información sobre la identidad de los fallecidos.

Un portavoz de los servicios de emergencia del condado de Austin-Travis informó que los primeros respondientes atendieron a una persona por lesiones no relacionadas con el tiroteo.

Información en desarrollo...