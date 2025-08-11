Revelan el motivo por el que un hombre intentó asesinar a su nuera durante las vacaciones familiares

Un hombre británico, identificado como Mark Gibbon, fue detenido luego de que trató de asesinar a su nuera Jasmine Wyld, mientras la familia estaba de vacaciones en Florida, Estados Unidos. No obstante, lo que ha llamado la atención del caso es la relación entre ambos, pues ambos estaban divorciados y eran pareja sentimental.

De acuerdo con reportes policiales y medios internacionales, Mark Gibbon comenzó a salir con Jasmine Wyld, exesposa de su hijo Alex, hace algunos años. Aunque al principio negaban el romance, familiares y conocidos aseguran que la pareja llevaba tiempo viéndose, viajando juntos e incluso pasando vacaciones familiares. Esta relación habría alejado a padre e hijo, quienes ya no mantenían contacto.

Según versiones de familiares, el resentimiento de Alex hacia su padre creció cuando se enteró del romance con su expareja. Incluso, en 2023, Alex fue condenado por un incidente en el Reino Unido en el que intentó atropellar a su padre durante una discusión por un negocio que compartían. Alex recibió dos años de prisión, una prohibición de conducir por tres años y una orden de alejamiento, de acuerdo con la prensa británica.

Sin embargo, hace unos días, a principios del mes agosto, la pareja se encontraba en un resort cerca de Disney World, en Florida. Ahí, Mark y Jasmine fueron vistos discutiendo junto a la piscina. Testigos afirman que la pelea fue el testamento de Gibbon. Jasmine se habría molestado al saber que no estaba incluida en el documento, a pesar del tiempo que llevaban juntos.

La mujer denunció que su pareja intentó asesinarla

Mark Gibbon quedó detenido. Foto: Oficina del Sheriff del Condado de Polk.

Aparentemente la discusión se intensificó y, según la declaración de la mujer, Gibbon la sujetó por la cabeza y la sumergió varias veces en el agua. Jasmine afirmó que temió por su vida, sintió que no podía respirar y que intentaba zafarse para salir a la superficie.

En medio del altercado, la hija de nueve años de Jasmine intentó intervenir para ayudar a su madre. De acuerdo con la policía, el hombre empujó a la menor, que resultó lesionada y tuvo que recibir atención médica. La situación solo se detuvo cuando dos mujeres que presenciaban la escena intervinieron y ayudaron a la víctima, quien gritaba por ayuda.

El hombre fue detenido tras la agresión

La mujer sobrevivió y acusó a su pareja. Foto: Facebook Grace Alassandra Mua

La policía arrestó a Gibbon en el lugar y lo acusó de intento de asesinato y dos cargos de agresión. En su declaración, el hombre admitió que había sumergido a Jasmine, pero negó querer matarla. Sostuvo que ambos habían bebido alcohol y que la mujer lo había golpeado primero durante la discusión. Aun así, los agentes consideraron que el hecho era lo suficientemente grave para proceder con los cargos.

Actualmente, Gibbon permanece detenido a la espera de su comparecencia ante el tribunal el próximo 9 de septiembre. La fiscalía deberá presentar las pruebas del caso y determinar si procede un juicio por intento de homicidio o si se reclasifican los cargos. Jasmine, por su parte, ha recibido atención médica y psicológica, y se encuentra bajo cuidado de familiares.

Así era la relación de la pareja

Familiares de la pareja han comentado, para medios en inglés, que la relación entre Gibbon y Wyld era conocida por sus viajes frecuentes, fotos compartidas en redes sociales y vacaciones con los hijos de Jasmine. Sin embargo, acusan que el romance siempre estuvo rodeado de tensión, especialmente por la desaprobación de Alex y por los conflictos económicos y patrimoniales que implicaba.

En redes sociales, el caso ha generado debates sobre el romance entre Gibbon y Wyld, pues los usuarios de internet destacan que, previo a su relación, ellos eran suegro y nuera. Por ahora, el hijo de Gibbon y exesposo de Wyld, no se ha pronunciado sobre los hechos violentos, pero se sabe que comparte hijos con la mujer.