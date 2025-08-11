Impactante VIDEO muestra a un buque de guerra chino chocar contra otra embarcación, que quedó severamente dañada

Un buque de guerra chino colisionó accidentalmente con uno de sus propios barcos de la Guardia Costera mientras perseguían a embarcaciones filipinas cerca del disputado banco de arena Scarborough, en un evento que quedó captado en impactantes y dramáticos videos, mismos que fueron compartidos por la Guardia Costera de Filipinas.

Según el comodoro Jay Tarriela, portavoz de la Guardia Costera filipina, el suceso ocurrido el lunes, que dejó daños significativos en uno de los navíos chinos, tuvo lugar mientras personal filipino distribuía ayuda humanitaria a pescadores locales, aproximadamente a 140 millas al oeste de la isla de Luzón.

El buque patrullero filipino BRP Suluan, mucho más pequeño, fue perseguido a alta velocidad por el barco de la Guardia Costera china CCG 3104 y el destructor de misiles guiados Tipo 052D de la Armada del Ejército Popular de Liberación (EPL), con número de casco 164.

Tarriela detalló que el CCG 3104 realizó una "maniobra arriesgada" desde el cuarto de estribor del BRP Suluan, lo que provocó el impacto con el buque de guerra chino. Como resultado, el castillo de proa del CCG 3104 sufrió "daños sustanciales", dejándolo inservible para navegar.

China defiende sus acciones y omite mencionar la colisión

La embarcación de la Guardia Costera china quedó severamente dañada. Foto: AFP

Imágenes difundidas muestran la proa arrugada hacia adentro, y al menos tres tripulantes chinos se encontraban en esa área en el momento de la colisión. Filipinas ofreció asistencia inmediata, incluyendo rescate de posibles hombres al agua y ayuda médica, pero la tripulación china no respondió.

Previo al choque, el BRP Suluan fue atacado con un cañón de agua por los barcos chinos, aunque logró evadirlo. Tarriela enfatizó que los barcos filipinos enfrentaron "maniobras peligrosas y acciones de bloqueo" en la zona.

Desde el lado chino, el portavoz de la Guardia Costera, Gan Yu, confirmó un enfrentamiento, pero no mencionó la colisión. En un comunicado, acusó a Filipinas de "invadir por la fuerza" las aguas cerca de Huangyan Dao, el nombre chino para Scarborough, bajo el pretexto de entregar suministros a pescadores.

Gan aseguró que las acciones chinas, como el seguimiento, bloqueo y control, fueron "profesionales, estándar y legales". El Ministerio de Asuntos Exteriores de China no ha confirmado ni negado el accidente.

¿Por qué se trata de una zona altamente disputada?

El Mar de China Meridional es una vía fluvial estratégica por donde transita un tercio del comercio marítimo global, valorado en billones de dólares, y que alberga ricas zonas de pesca. China reclama casi la totalidad del mar, a pesar de un fallo arbitral internacional de 2016 que invalidó la mayoría de sus pretensiones, decisión que Pekín ignora.

El banco de arena Scarborough, una cadena triangular de arrecifes y rocas, ha sido un foco de conflicto desde 2012, cuando China lo arrebató a Filipinas y restringió el acceso a pescadores locales.

Incidentes similares se han intensificado en los últimos años: en abril, ambos países desplegaron banderas rivales en Sandy Cay, cerca de las Islas Spratly; en junio de 2024, Filipinas denunció un "asalto brutal" con armas blancas por parte de la Guardia Costera china cerca del banco Second Thomas, donde un soldado filipino perdió un dedo.

El presidente filipino, Ferdinand Marcos, reafirmó en una conferencia de prensa que los patrulleros del país mantendrán presencia para defender sus derechos soberanos. Marcos también advirtió sobre riesgos mayores, como un posible conflicto por Taiwán, que podría arrastrar a Filipinas debido a su alianza con Estados Unidos y la proximidad geográfica. Pekín acusó a Marcos de "jugar con fuego", lo que él rechazó como propaganda.