Hongo infecta el cerebro de una persona y activa alerta por su resistencia a medicamentos

Un hongo fue hallado en el cerebro de una persona en los Emiratos Árabes Unidos luego de haber sido ingresado de emergencia a un hospital por haber sufrido un fuerte accidente automovilístico. La víctima de 34 años de edad tuvo que ser intervenida quirúrgicamente toda vez que le fue detectado parte de la levadura.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una advertencia sobre la infección que produce el hongo identificado como Candida Auris. Previo al caso en el país del Medio Oriente, la OMS elaboró en 2022 una lista de 19 patógenos fúngicos prioritarios. Candida Auris se clasificó como un patógeno crítico prioritario por su nivel de ataque.

Según la OMS, los patógenos fúngicos constituyen una amenaza importante para la salud pública, ya que son cada vez más comunes y resistentes al tratamiento. Actualmente solo se dispone de cuatro clases de medicamentos antimicóticos y hay muy pocos candidatos en fase de desarrollo clínico, precisa la organización internacional en su portal web.

¿Cómo actúa el hongo Candida Auris en las personas?

En 2009, el hongo Candida Auris fue descubierto cuando estaba en el conducto auditivo externo de una mujer japonesa de 70 años de edad, y desde entonces el hongo ha estado relacionado con varias muertes en todo el mundo. Según datos de la OMS consultados por el Daily Star, una de cada tres personas que contraen la infección muere por complicaciones relacionadas.

El hongo Candida Auris fue detectado recientemente en una persona que logro sobrevivir Foto: Freepik / El Heraldo de México

En ese sentido, recientemente el paciente de Emiratos Árabes Unidos fue trasladado al Hospital Saqr en Ras Al-Khaimah para ser atendido por complicaciones que tuvo tres meses después de sufrir un accidente de auto que le provocó una lesión cerebral traumática, derivado de ello el paciente tuvo una serie de padecimientos, indicó el medio citado.

Entre los males en su salud que tuvo el paciente sufrió: hemorragia bucal, varios cortes y una grave laceración en el cuero cabelludo; asimismo presentaba varias hemorragias cerebrales. Ante ello, los médicos tuvieron que ingresarlo a una cirugía de emergencia en la que le quitaron una parte del cráneo a través de una craneotomía para aliviar la presión.

Tras pasar dos meses en cuidados intensivos con tratamiento antibiótico, el paciente infectado se sometió a una nueva cirugía para extraer el exceso de líquido cefalorraquídeo; fue justo en ese proceso donde los galenos descubrieron que tenía una infección por Candida Auris.

Hay 19 tipos de hongos peligrosos para la salud de las personas

Por tres semanas más el paciente fue expuesto a medicamentos intravenosos y un tratamiento de 11 días con pastillas antimicóticas. En total el paciente pasó los últimos siete meses hospitalizado hasta que el hongo le fue erradicado, así lo documentaron los médicos en el Journal of Medical Case Reports:

"El uso excesivo de agentes antimicóticos en la agricultura y la atención médica ha contribuido al desarrollo de resistencia a los antimicóticos en C. auris. Hasta donde sabemos, este es el primer informe de caso que documenta el manejo exitoso de una infección de derivación ventricular externa por C. auris sin el uso de antimicóticos intratecales. La OMS lo ha añadido a una lista de hongos patógenos peligrosos, advirtiendo que supone una ‘seria amenaza para la humanidad’”.

Hay 19 tipos de hongos peligrosos para la humanidad. Foto: OMS

De acuerdo con la clasificación de hongos peligrosos de la OMS, la Candida Auris forma parte de los cuatro tipos más peligrosos para la salud pública que clasifica en el Grupo de Prioridad Crítica. El resto de los tipos de hongos con mayor posibilidad de elevar los casos de mortandad son: Candida Albicanis, Cryptococcus Neoformans y Aspergillus Fumigatus.

La OMS informó que las personas más vulnerables para infectarse con los peligrosos hongos son los pacientes gravemente enfermos y a personas con importantes afecciones subyacentes del sistema inmunitario.

Entre los grupos de población con mayor riesgo de infecciones fúngicas invasivas se incluyen las personas con cáncer, VIH/sida, trasplantes de órganos, enfermedades respiratorias crónicas y tuberculosis posprimaria, precisan las autoridades mundiales de la salud.