Homicidios en Washington son MAYORES que la CDMX o Bogotá, detalla Trump

Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, afirmó que hay mayores crímenes como los homicidios en la capital estadounidense Washington en comparación con otras ciudades en el mundo, de las que citó la Ciudad de México, además de Bogotá y Brasilia, dijo este lunes en conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Lo anterior luego de que el magnate neoyorquino informó que tomará el control de la seguridad en Washington y para ello ordenó el despliegue de los efectivos de la Guardia Nacional para combatir a la delincuencia, aseveró, ya que la capital de Estados Unidos está "invadida por pandillas violentas", señaló el mandatario.

Los republicanos aseguran que Washington actualmente gobernada por los demócratas, tiene índices elevados de delincuencia y de personas sin hogar, pero las estadísticas oficiales muestran por el contrario una disminución de los delitos violentos, según información de AFP. Empero, Trump afirmó que en la ciudad sede de la Casa Blanca hay una elevada tasa de homicidios.

Trump mostró gráficos de la violencia en Washington contra otras ciudades

Donald Trump anunció este lunes 11 de agosto que el gobierno federal tomará el control de la seguridad de Washington, ya que indicó que quiere evitar que la capital sea insegura, para ello mostró unos gráficos y afirmó que hay varias ciudades que tienen complicaciones con su seguridad, pero no tanto como en el estado de la Unión Americana.

"La tasa de homicidios en Washington hoy en día es más alta que la de Bogotá, Ciudad de México o algunos de los lugares que se consideran los peores del mundo. Es mucho más alta": Trump.

What level of violent crime is acceptable? How many kids getting shot in the street is OK?



DC crime is out of control. But not for long. https://t.co/yKZ7aC3c4P pic.twitter.com/qk2PzZVnSs — Abigail Jackson (@ATJackson47) August 11, 2025

Brasilia, San José, Bogotá, Ciudad de México o Lima, fueron algunas de las ciudades que el magnate neoyorquino citó para cuestionar: "¿Quieres vivir en lugares así? No lo creo. No lo creo", dijo en la Casa Blanca. Trump, quien indultó a unas 1,500 personas involucradas en el asalto al Capitolio en 2021, considera que la policía y los fiscales no son lo suficientemente duros y la delincuencia en Washington está "totalmente fuera de control".

De acuerdo con los gráficos mostrados por Trump, en la tasa de asesinatos de 2024, Washington registró 27.54 casos de homicidio por cada 100,000 habitantes, cifras que doblan a la siguiente ciudad Bogotá con 15.1 homicidios por cada 100,000 habitantes, según los datos mostrados en la conferencia de prensa.

La Guardia Nacional tomará las calles de Washington

En ese sentido, Trump señaló que la situación de violencia que vive Washington está lejos de lo que sucede en otras regiones como la Ciudad de México, Islamabad, Lima, Ottawa, París o La Habana. Por tal motivo el magnate declaró emergencia de seguridad para tener el control de la seguridad pública en la entidad.

"Invoco oficialmente la sección 740 de la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia, y pongo al Departamento de Policía Metropolitana de Washington bajo control federal directo”: Trump.

.@POTUS lists some of the horrific statistics pertaining to violence in D.C.: "The murder rate in Washington today is higher than that of Bogotá, Colombia... The number of car thefts has doubled over the past five years, and the number of carjackings has more than tripled." pic.twitter.com/8lqRrdlGUD — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 11, 2025

El presidente de Estados Unidos especificó que inicialmente las autoridades locales y federales "serán apoyados por 800 guardias nacionales de D.C. que se pondrán en acción", y dejó abierta la posibilidad de que se unan "mucho más, si es necesario", acotó.

"Es el día de la liberación para Washington D.C.", insistió, mientras adelantó que también acabaría con los campamentos de personas sin hogar y que impondría mano dura a los "delincuentes juveniles que aterrorizan a la capital".

“Vamos a recuperar nuestra capital… Despliego a la guardia nacional para ayudar a restablecer el orden público en Washington", declaró el presidente Trump y agregó que movilizará a los militares "si es necesario". "No creo que los necesitemos", sentenció.