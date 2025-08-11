Hallan pitón en una universidad y la desalojan, pero el traslado acaba mal | VIDEO

Una serpiente pitón fue encontrada dentro de las instalaciones de la Universidad Nacional Abierta Indira Gandhi (IGNOU) en la India, toda vez que tenía el abdomen totalmente abultado debido a que había cazado y tragado a un enorme animal; sin embargo, el reptil tuvo que ser sacado de las instalaciones porque ponía en riesgo a las personas.

La presencia de la serpiente fue captada en un video que fue compartido en las redes sociales, donde rápidamente se volvió viral por la manera como lucía el reptil con su estómago hinchado, pero sobre todo porque en el momento que fue evacuada, las serpiente sufrió una extraña reacción que hizo aparato ese momento.

Trabajadores del recinto universitario se dieron cuenta de la presencia de la serpiente pitón luego de que se había tragado un pato, por lo cual se encontraba en estado de reposo en lo que los ácidos de su estómago actuaban para descomponer el cuerpo de su presa durante la digestión que suele tardar varios días en lo que es deshecho el cadáver de la presa del reptil.

Lograron atrapar a la serpiente pitón

Debido a que el órgano muscular del reptil es distensible, que tiene la capacidad de ser estirado o expandido para aumentar de tamaño o volumen sin romperse o dañarse, es así la enorme serpiente como logró atrapar al pato para ingerirlo y mientras esperaba a que fuera digerido, permaneció quieta dentro del campus universitario.

La serpiente pitón fue sacada de una Universidad Nacional Abierta Indira Gandhi en la India. Foto: IG / naturemowgli

En el video publicado en las redes sociales se ve a la serpiente pitón en el suelo sin hacer ningún movimiento puesto que tiene en su interior el cuerpo del ave que acababa de tragar. La inusual imagen causó curiosidad y fue comentada por los internautas que no dejaron pasar la oportunidad de exponer su punto de vista, sobre todo por cómo terminó el traslado del reptil.

Los primeros reportes de las autoridades universitarias indicaron que la serpiente pitón se escabulló dentro de la Universidad Nacional Abierta Indira Gandhi y en el estanque encontró a un pato a quien terminó por devorar, pero ese sería su principal error para que fuera encontrada por un grupo de trabajadores de la institución.

Una vez que la pitón fue localizada, un equipo del departamento forestal de la misma Universidad Indira Gandhi acudió a orillas del estanque donde la serpiente estaba con su estómago hinchado y más voluminoso que su cuerpo, con el fin de capturarla y trasladarla a otro sitio donde no causara conmoción a la comunidad académica.

Cuestionan haber interrumpido el proceso digestivo de las serpiente pitón

Entre tres personas tuvieron que someter a la serpiente pitón para que pudiera ser levantada y cargada para llevarla al exterior del campus universitario; sin embargo, luego de dejarla nuevamente sobre el suelo, de pronto el reptil comenzó a tener un extraño comportamiento que también fue documentado en el video.

La serpiente pitón había comido una enorme ave. Foto: IG / naturemowgli

La serpiente pitón comenzó a abrir su mandíbula donde se vio cómo surgía un extraño cuerpo, lo cual eran las patas del pato que fue capturado y comido por el reptil. En una fuerte expulsión, la serpiente finalmente devolvió todo el cuerpo del ave al expulsarlo de su estómago dejando una sensación de repulsión por parte de los internautas, que además cuestionaron la forma como fue interrumpido el proceso digestivo del reptil.

Algunos usuarios en las redes instaron a las autoridades a "capturar a la pitón y liberarla sana y salva", mientras que otros más criticaron la interrupción al argumentar: "Dejen que la pobre coma tranquila"; pero también se manifestaron aquellos que destacaron la valentía de las personas que ayudaron a trasladar a la serpiente a un lugar mejor pese a tener el cadáver del pato en su interior.

ASÍ FUE SACADA LA SERPIENTE PITÓN QUE TERMINÓ POR EXPULSAR AL PATO QUE HABÍA TRAGADO: